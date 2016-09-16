Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Відповідно до п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу України (далі ПКУ) фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

При здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 ПКУ).

Також при здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений згідно зі ст. 293 ПКУ для відповідної групи •таких платників єдиного податку (п. 293.7 ст. 293 ПКУ).

Пунктом 298.5 ст. 298 ПКУ визначено, при зміні податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява про внесення змін до реєстру платників єдиного податку подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності, обраних фізичною особою підприємцем першої та другої груп видів господарської діяльності зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст. 299 ПКУ).

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку (п. 295.2 ст.295 ПКУ).

Отже, при поданні фізичною особою підприємцем платником єдиного податку першої або другої групи заяви про зміну місця провадження господарської діяльності та/або видів господарської діяльності, внаслідок чого змінюється ставка єдиного податку, нова ставка застосовується починаючи з місяця, у якому подано заяву про відповідні зміни.

Наталія ЖОЛУДЄВА,

начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.