Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





12 вересня відбувся брифінг начальника Сокальського відділення Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області Наталії Жолудєвої з журналістами місцевих ЗМІ, на якому йшлося про роботу Центру обслуговування платників (скорочено – ЦОП) Сокальського відділення.

Н. Жолудєва зазначила, що Центр обслуговування платників створено з метою забезпечення виконання вимог Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203VI «Про адміністративні послуги» та для надання послуг і сервісів фізичним та юридичним особам, які звертаються за отриманням таких послуг. Це постійно діючий робочий орган Сокальського відділення, у якому фахівці фіскальної служби надають адміністративні послуги та консультації, а також приймають звітність, вхідну кореспонденцію тощо. Створено належні умови для обслуговування платників податків та громадян, які можуть тут отримати консультацію з питань, які належать до компетенції органів Державної фіскальної служби.

У ЦОП спеціалісти Сокальського відділення надають усні консультації платникам (юридичним особам, фізичним особампідприємцям, самозайнятим особам та громадянам) щодо практичного використання конкретної норми закону або нормативноправового акта з питань адміністрування податків чи зборів, розповсюджують програми підготовки звітності та консультують щодо роботи з такими програмами, організовують робочі місця платників податків з можливістю відправки електронної звітності через мережу Інтернет.

На інформаційних стендах в ЦОП розміщена інформація з актуальних питань, новини податкового законодавства; інформація щодо відповідальності за порушення податкового законодавства, графік особистого прийому громадян керівництвом Червоноградської ОДПІ та начальником Сокальського відділення, адреса офіційного вебсайту ДФС України, номери телефонів з питань антикорупційної політики і гарячої лінії ДФС України сервісу «Пульс», положень Закону України «Про звернення громадян», порядок подання та форма подання запиту на отримання публічної інформації.

В приміщенні ЦОП розміщено перелік адміністративних послуг та інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються безоплатно, а також взірці заповнених бланків податкової звітності. Відвідувачі можуть скористатись тематичною друкованою продукцією та бланками заяв і податкової звітності.

Наталія Жолудєва зазначила, що протягом січня-серпня поточного року у ЦОП надано 3432 адміністративних, 1166 – консультативних та 134 – інформаційних послуг. Серед наданих адміністративних найчастіше користуються популярністю послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. З початку року платникам видано 2204 таких карток, що становить 64,2 відсотка загальної кількості адміністративних послуг. Популярними також залишаються послуги з реєстрації розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій та книг доходів і витрат платникам єдиного податку. З початку року цих послуг надано 225, 192 та 161 відповідно.

Також видано 193 витягів з реєстру платників єдиного податку.

Наталія Жолудєва зазначила, що крім надання вищезазначених послуг, платники можуть тут подати заяву з відповідними документами для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами або їх дублікатів та отримати оформлені бланки таких ліцензій в приміщенні ЦОП за місцем провадження суб’єктом господарювання торговельної діяльності.

Очільник Сокальського відділення нагадала, що для отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен надати: заяву суб'єкта господарювання, яка надається окремо на кожний вид торгівлі – алкогольні напої, сидр та перрі (без додання спирту) або тютюнові вироби; платіжне доручення/квитанцію з відміткою банку про сплату (оригінал відмітки банку); довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету. Документи, що є підставою для видачі ліцензії, подаються в одному примірнику і приймається за описом, копія якого видається заявникові за підписом працівника ЦОП із зазначенням дати приймання документів. При визначенні дати початку дії ліцензії суб’єктам господарювання слід враховувати, що ліцензія (чи рішення про відмову у видачі) видається у десятиденний термін з дня одержання повного пакета документів органом, що видає ліцензії (Головним управлінням ДФС у Львівській області.) При зміні відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом 3х робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін. У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), подаються: заява довільної форми; документи, що підтверджують зміну відомостей.

Інформаційні картки та зразки заяв про видачу ліцензій знаходяться на інформаційних стендах в ЦОП, а також на офіційному вебпорталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) (розділ «Адміністративні послуги»).

За 8 місяців 2016 року в ЦОП прийнято 444 пакети документів для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та 188 на продовження терміну дії діючих ліцензій.

У приміщенні ЦОП встановлено скриньку для висловлення платниками податків зауважень, пропозицій та оцінювання діяльності ЦОП. В залах для відвідувачів знаходяться бланки анкет для добровільного анкетування платників податків. Згідно з даними анкетування та актів про відкриття скриньки, скарг та пропозицій щодо діяльності ЦОП, платниками податків заповнено 81 анкету. Приємно, що відвідувачі не висловили жодного критичного зауваження до роботи фахівців структурних підрозділів. Вони також не констатували фактів порушеннь при обслуговуванні платників. Натомість були лише позитивні відгуки. На жаль, респонденти не надали пропозицій щодо удосконалення роботи ЦОП (в т. ч. стосовно роботи електронних сервісів).

Насамкінець Наталія Жолудєва наголосила, що скористатись послугами Центру обслуговування платників можна за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 40. Телефони для довідок: (03257) 72151, 72928. Час прийому відвідувачів ЦОП (прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг): з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.; у п'ятницю – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.; у суботу – з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хвилин. Обідня перерва – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хвилин. В останній день граничного строку подання звітності час роботи Центру подовжується до 20 год. 00 хвилин.

Працівники Сокальського відділення прагнуть, щоб обслуговування в Центрі обслуговування стало для платників комфортним та передбачуваним процесом. Це – вимога сьогодення.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.