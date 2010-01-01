Голос Сокальщини - актуальні новини

Телефонуйте на «гарячі лінії»
Сокальське відділення Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що:
- 10 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із начальником Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Жолудєвою Наталією Ярославівною на тему: „Декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року”.
Телефон „гарячої лінії” (257) 7-22-14;
- 24 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із завідувачем сектору обліку платежів та зведеної звітності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Сташко Мариною Едвінівною з питань особливостей зарахування коштів на розрахункові рахунки бюджетів усіх рівнів та правильності повернення надміру сплачених коштів.
Телефон „гарячої лінії” (257)7-33-96.
Начальник Сокальського відділення
Червоноградської ОДПІ
ГУ ДФС у Львівській області Н.Я. Жолудєва