Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки Про податки Сокальська податкова запрошує платників податків взяти участь у "гарячій лінії" Твитнуть Телефонуйте на «гарячі лінії» Сокальське відділення Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що: - 10 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із начальником Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Жолудєвою Наталією Ярославівною на тему: „Декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року”. Телефон „гарячої лінії” (257) 7-22-14; - 24 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із завідувачем сектору обліку платежів та зведеної звітності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Сташко Мариною Едвінівною з питань особливостей зарахування коштів на розрахункові рахунки бюджетів усіх рівнів та правильності повернення надміру сплачених коштів. Телефон „гарячої лінії” (257)7-33-96. Начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Н.Я. Жолудєва

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