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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Сокальська податкова запрошує платників податків взяти участь у "гарячій лінії"

Телефонуйте на «гарячі лінії»

Сокальське відділення Червоноградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що:

- 10 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із начальником Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Жолудєвою Наталією Ярославівною на тему: Декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року”.

Телефон „гарячої лінії” (257) 7-22-14;

- 24 березня 2017 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із завідувачем сектору обліку платежів та зведеної звітності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Сташко Мариною Едвінівною з питань особливостей зарахування коштів на розрахункові рахунки бюджетів  усіх рівнів та правильності повернення надміру сплачених коштів.

Телефон „гарячої лінії” (257)7-33-96.

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                 Н.Я. Жолудєва


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