Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Податкові агенти Сокальщини у січні – листопаді цього року утримали з доходів громадян та перерахували до бюджету 15,0 млн. грн. військового збору, що на 469,4 тис. грн. більше, як планувалося. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 10,9 відс. або 1,5 млн. гривень.

„Ці кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності нашої держави” - зазначила в.о. завідувача сектору податків і зборів з фізичних осіб Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Марія Орестівна Кохан.

Під час зустрічі з платниками податків фахівці інспекції нагадують, що за несвоєчасну сплату військового збору передбачена відповідальність згідно п.126.1 ст.126 Податкового кодексу України.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.