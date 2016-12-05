Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Про великі підприємства
Про податки
Про економіку
Національний банк інформує
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-12-05 21:31:29] Mr Carter Collins Вам потрібен терміновий кредит? Ми ...

[2016-12-01 12:34:14] Алекс Я полностью солидарен с автором ...

[2016-12-01 03:26:41] Оля Та ніхто ж не говорить, ...

[2016-12-01 00:00:51] Вікторія До чого тут хочемо в ...

[2016-11-30 23:53:34] Вікторія З моєї історії було так ...

Огляд
Cокальські суб’єкти господарювання перерахували на підтримку українського війська 15 мільйонів гривень
Податкові агенти Сокальщини у січні – листопаді цього року утримали з доходів громадян та перерахували до бюджету 15,0 млн. грн. військового збору, що на 469,4 тис. грн. більше, як планувалося. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 10,9 відс. або 1,5 млн. гривень.
Про сплату податків платників Сокальщини
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Cокальські суб’єкти господарювання перерахували на підтримку українського війська 15 мільйонів гривень
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Податкові агенти Сокальщини у січні – листопаді цього року утримали з доходів громадян та перерахували до бюджету 15,0 млн. грн. військового збору, що на 469,4 тис. грн. більше, як планувалося. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 10,9 відс. або 1,5 млн. гривень.

„Ці кошти будуть спрямовані на підвищення обороноздатності нашої держави” - зазначила в.о. завідувача сектору податків і зборів з фізичних осіб Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області Марія Орестівна Кохан.

Під час зустрічі з платниками податків фахівці інспекції нагадують, що за несвоєчасну сплату військового збору передбачена відповідальність згідно п.126.1 ст.126 Податкового кодексу України.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.


Версія для друку
Інші публікації розділу Про податки

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  