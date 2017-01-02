Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Днями, начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Наталія Жолудєва взяла участь у засіданні робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів та наповнення місцевих бюджетів. Члени робочої групи обговорили питання щодо визначення переліку земель несільськогосподарського призначення, на які необхідно виготовити нормативногрошову оцінку.

Перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна доручила: відділу Держгеокадастру у Сокальському районі доопрацювати це питання; відділу агропромислового розвитку Сокальської РДА звернутися з листами до місцевих рад району та рекомендувати користувачам земельних ділянок розробити їх нормативногрошову оцінку.

Наталія ЖОЛУДЄВА, начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ.