Голос Сокальщини - актуальні новини

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ повідомляє, що у рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв на веб-порталі Державної фіскальної служби України ( sfs.gov.ua ) працює Електронний кабінет платника, за допомогою якого фізичні особи можуть отримати в електронному вигляді довідку про доходи за 2016 рік (про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків).

В Електронному кабiнетi платника функцiонують такi сервiси:

- "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Сервiс створено з метою забезпечення зручностi платникiв, якi бажають отримати вiдомостi про доходи в електронному виглядi.

Для цього фiзичнiй особi з використанням електронного цифрового пiдпису (ЕЦП) необхiдно в роздiлi "Подання заяв, запитiв для отримання iнформацiї" особистого кабiнету створити та направити вiдповiдний запит. Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами - платниками податкiв для отримання iнформацiї про себе. Звертаємо увагу, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (по квартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 60 днiв пiсля його закiнчення.

- "Декларацiя про майновий стан i доходи в електронному виглядi". Фiзичнi особи у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацiю, а в роздiлi "Введення звiтностi" особистого кабiнету з використанням ЕЦП можуть подати декларацiю в електронному виглядi. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС.

Нагадуємо, що з 1 сiчня 2017 року запроваджено нову форму декларацiї, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року № 821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859".

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Н.Я. Жолудєва