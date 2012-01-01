Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Про великі підприємства
Про податки
Про економіку
Національний банк інформує
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
Довідку про доходи можна отримати, не відвідуючи податкову інспекцію
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ повідомляє, що у рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв на веб-порталі Державної фіскальної служби України (sfs.gov.ua ) працює Електронний кабінет платника, за допомогою якого фізичні особи можуть отримати в електронному вигляді довідку про доходи за 2016 рік (про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків).
В Сокалі відбулася урочиста академія з нагоди 125-ї річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого
З вітальним словом до громади Сокальщини звернувся голова Львівської обласної організації ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк, який подарував мальовану картину Патріарха Йосифа Сліпого єпархії УГКЦ.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Довідку про доходи можна отримати, не відвідуючи податкову інспекцію

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ  повідомляє, що у рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв на веб-порталі Державної фіскальної служби України (sfs.gov.ua ) працює Електронний кабінет платника, за допомогою якого фізичні особи можуть отримати в електронному вигляді довідку про доходи за 2016 рік (про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків). 

В Електронному кабiнетi платника функцiонують такi сервiси:

- "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Сервiс створено з метою забезпечення зручностi платникiв, якi бажають отримати вiдомостi про доходи в електронному виглядi.

Для цього фiзичнiй особi з використанням електронного цифрового пiдпису (ЕЦП) необхiдно в роздiлi "Подання заяв, запитiв для отримання iнформацiї" особистого кабiнету створити та направити вiдповiдний запит. Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами - платниками податкiв для отримання iнформацiї про себе. Звертаємо увагу, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (по квартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 60 днiв пiсля його закiнчення.

- "Декларацiя про майновий стан i доходи в електронному виглядi". Фiзичнi особи у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацiю, а в роздiлi "Введення звiтностi" особистого кабiнету з використанням ЕЦП можуть подати декларацiю в електронному виглядi. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС.

Нагадуємо, що з 1 сiчня 2017 року запроваджено нову форму декларацiї, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року № 821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859".

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                   Н.Я. Жолудєва


Версія для друку
Інші публікації розділу Про податки

Кількість переглядів - 28


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  