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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

В Сокалі податківці роз'язнювали зміни у законодавстві про працю

Уже традиційно, з початку року, фахівці Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області збирають платників, щоб довести до них останні зміни в податковому та іншому законодавстві.

З метою обговорення питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками, детінізації заробітної плати та роз’яснення вимог законодавства про працю у приміщенні Сокальської РДА днями проведено семінар для роботодавців Сокальщини за участю начальника Сокальського об’єднаного управління пенсійного фонду України Львівської області  Світлани Богданівни Сідельник, начальника управління соціального захисту населення Сокальської РДА Володимира Огінського та головного державного інспектора головного управління держпраці у Львівській області Наталії Климчук.

Розпочала семінар начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Наталія Жолудєва, яка зазначила, що легалізація робочих місць та своєчасна і повна сплата обов’язкових платежів, а також забезпечення персоналу гідною заробітною платою – це обов’язок кожного працедавця і тільки офіційне оформлення трудових відносин забезпечує найманому працівникові підтвердження трудового та страхового стажу, державні гарантії й соціальний захист, передбачені законодавством.

Головний державний інспектор головного управління держпраці у Львівській області Наталія  Климчук наголосила працедавцям про важливість своєчасного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплату заробітної плати у розмірі, не нижчому за мінімальний. Проінформовала присутніх про розміри штрафних санкцій за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, про порядок проведення планових та позапланових перевірок Державною інспекцією праці. Також обговорювались актуальні питання щодо оформлення цивільно-правових угод, оформлення працівників за сумісництвом.

На завершення семінару посадовці закликали роботодавців неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства про працю та надали відповіді на запитання присутніх.

 


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