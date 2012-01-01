Голос Сокальщини - актуальні новини

У Сокалі відбувся традиційний семінар для платників. Суб’єкти господарювання – підприємці, представники неприбуткових організацій, бухгалтери юридичних підприємств Сокаля спілкувались із фахівцями Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області про актуальні питання податкового законодавства та перспективи податкових змін у 2017 році.

Фахівці Сокальського відділення нагадали про зміни в адмініструванні податку на прибуток та вкотре звернули увагу бухгалтерів неприбуткових установ на предмет відповідності статутних документів організацій до вимог діючого законодавства, а у разі необхідності та з метою подальшого перебування організації у Реєстрі неприбуткових організацій і установ - внесення до них змін до 1 липня 2017 року.

Завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Оксана Лисяк приділила увагу адмініструванню ПДВ, розповіла про ряд актуальних роз’яснень з непрямого податку, а в.о. завідувача сектору податків і зборів з юридичних осіб Марія Кохан проконсультувала щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні та лаконічні відповіді.

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області Н.Я. Жолудєва