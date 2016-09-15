Голос Сокальщини - актуальні новини

10 березня 2017 року у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року”. На запитання платників відповідала начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Жолудєва Наталія Ярославівна.

Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими платники зверталися на „гарячу лінію”:

1. В які терміни потрібно подати податкову декларацію про майновий стан та доходи у громадянам, які отримали в 2016 році у спадщину нерухомість?

Відповідь: З 1 січня 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами за місцем реєстрації до 1 травня 2017 року. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03 травня 2017 року.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

У разі необхідності платники зможуть отримати безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у Центрах обслуговування платників.

2. Питання: Кому обов’язково слід подати декларацію про майновий стан і доходи?

Відповідь. Податкову декларацію про майновий стан і доходи обов’язково мають подати громадяни, які отримували:

доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але не є звільненими від оподаткування;

доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:

- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;

- продажу (обміну) власного майна;

- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;

спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;

іноземні доходи.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2017 року.

3. Питання: За якою формою подається податкова декларація?

Відповідь: З З1 грудня 2016 року набрав чинності наказ Мінфіну від 15.09.2016 №821, яким внесено зміни до форми податкової декларації, яка запроваджується з 1 січня 2017 року.

Зокрема, у новій формі:

- зменшено кількість додатків з чотирьох до двох;

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від впровадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб.

У зв’язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та скасуванням пп. «є» п.176.1 ПКУ у платників податку, які отримали доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному цим пунктом, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання декларації.

4. Питання: Хто має право на податкову знижку?

Відповідь: Податкова знижка - повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями статті 166 Податкового кодексу України платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України .

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:

- квитанціями;

- платіжними дорученнями;

- фіскальними або товарними чеками;

- прибутковими касовими ордерами;

- меморіальними ордерами тощо;

Крім того, понесені витрати підтверджується копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповнити та подати декларацію до 31 грудня року наступного за звітним.

5. Питання: Який термін подання податкової декларації для отримання податкової знижки у 2017 році?

Відповідь: Платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, можуть подати податкову декларацію упродовж всього року.

На всі питання громадяни отримали змістовні відповіді.