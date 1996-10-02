Голос Сокальщини - актуальні новини

Днями в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» із завідувачем сектору обслуговування платників Жуковою Богданою Володимирівною на тему: „Звернення громадян та доступ до публічної інформації. Надання адміністративних послуг”.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли від платників податків

Питання 1: Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню в органах фіскальної служби?

Відповідь: Згідно ст. 8 Закону України від 02.10.1996 року №393/93-ВР «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Питання 2: Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, н а подання звернення до органів фіскальної служби ?

Відповідь: Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Питання 3: Які обов’язкові реквізити запиту на публічну інформацію?

Відповідь: Відповідно до Закон України «Про доступ до публічної інформації» запит повинен містити:

- ПІБ (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит на публічну інформацію, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Питання 4: Який порядок отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету?

Відповідь: До інспекції платник податків подає заяву, оформлену за формою згідно з додатком 2 до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року № 567.

Для отримання довідки у паперовому вигляді заявник особисто (або уповноважена на це особа) подає заяву до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги. Для отримання довідки в електронному вигляді платник податків подає заяву у порядку, передбаченому для подання звітності в електронній формі.

Слід пам’ятати, що заява щодо отримання довідки складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом ДФС Довідки та зазначенням назви підприємства (установи), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

Строк надання послуги - п'ять робочих днів з дня отримання заяви. Довідка видається безоплатно.