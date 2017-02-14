Голос Сокальщини - актуальні новини

Одним із пріоритетів в роботі фіскальної служби є допомога платникам податків зорієнтуватися у податковому законодавстві та надання їм роз’яснень стосовно нововведень та змін. Про це під час семінару, який днями відбувся в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ, наголосила начальник Наталія Жолудєва.

Відкрила семінар начальник Сокальського відділення Наталія Ярославівна Жолудєва, яка проінформувала про проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих в 2016 році. Відмітила, що положеннями Податкового кодексу визначено обов’язок платника податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію, а також сплатити з таких доходів податок та військовий збір.

Фахівці Сокальського відділення проінформували присутніх керівників та бухгалтерів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) про основні аспекти практичного застосування норм податкового законодавства та інформування громадськості з питань подання податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані протягом 2016 року.

Тобто, громадяни, які отримували у минулому 2016 році доходи не від податкових агентів, зокрема, від здавання житла в оренду, надання послуг репетиторства іншим громадянам, отримали іноземний дохід (робота за кордоном) тощо зобов’язані до 1 травня цього року, надати податкову декларацію в якій відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного року податку та податкового зобов'язання.

Наталія Жолудєва відмітила, що не зважаючи на те, що обов’язок сплати податків визначений законодавством, на даний час не досить популярним серед містян залишається декларування доходів, отриманих від здавання житла в оренду, надання послуг репетиторства, проведення ремонтних робіт тощо. Вона закликала керівників ОСББ в межах партнерських відносин долучитися до деклараційної кампанії – 2017, проводити агітаційно-просвітницьку роботу щодо декларування доходів громадянами, які здають житло, надають послуги репетиторства, надають послуги з ремонту, тощо.

Під час семінару окрема увага була приділена питанню підвищення розмірів заробітних плат та легалізація найманої праці. В.о. завідувача сектору адміністрування податку на доходи фізичних осіб Марія Кохан звернула увагу присутніх на санкції, передбачені за порушення виплати заробітної плати, зокрема у разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Не залишилися поза увагою і нововведення для неприбутківців в 2017 році. Завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Оксана Лисяк проінформувала присутніх про зміни законодавства щодо неприбуткових організацій з 1 січня 2017 року та, акцентувала увагу на продовженні перехідного періоду для переведення неприбуткових організацій із старого Реєстру до нового та приведення статутних документів у відповідність до вимог Податкового кодексу. Зокрема, якщо раніше це потрібно було зробити до 1 січня 2017 року то тепер цей термін продовжений до 1 липня 2017 року.

Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали лаконічні відповіді.