Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Огляд
В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати
На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.
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Про податки
В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати

В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Нещодавно в Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення в районі. Засідання провела перший заступник голови Сокальської райдержадміністрації Ірина Задолинна за участю начальника Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, Сокальського об’єднаного управління пенсійного фонду України Львівської області, районного центру зайнятості населення, фінансового управління РДА, інспекції праці у Львівській області, управлінь економічного розвитку та соціального захисту населення райдержадміністрації.

На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.

На засіданні заслухали керівників та представників підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.

За результатами обговорення дано рекомендації роботодавцям, відповідно до яких має бути виправлена ситуація, що склалася, наголошено на необхідності дотримання законодавства щодо офіційного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, вжити всіх заходів щодо виплати заробітної плати своїм працівникам у розмірі не менше 1450 гривень.

Контроль за сплатою єдиного внеску – системний та жорсткий

Про це інформував головний державний податковий ревізорінспектор сектору податків і зборів з фізичних осіб Василь Мілевич. Він зазначив, що станом на 1 листопада поточного року на обліку в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ перебуває 3788 страхувальники – платники єдиного внеску (ЄВ), з них – 1069 юридичних осіб та 2719 фізичних осіб.

Із загальної кількості страхувальників, на спрощеній системі оподаткування перебуває 1275 платників ЄВ 145 юридичних осіб та 1130 – підприємців).

За десять місяців 2016 року до страхувальників, які допустили несвоєчасну сплату єдиного внеску, застосовано 352 фінансових санкцій на загальну суму 24460,6 тис. грн.

А до тих, хто несвоєчасно подавав звітність, застосовано 76 штрафних санкцій на суму 16,8 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 74 посадових осіб на суму 44,3 тис. грн.

Підготувала Олена НАУМЧУК.    


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