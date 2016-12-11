Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





У Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” із головним державним інспектором сектору податків і зборів з фізичних осіб Мілевичем Васильом Васильовичем, під час якого платники запитували:

1. До якого контролюючого органу фізична особа – підприємець – роботодавець сплачує та подає звітність з єдиного соціального внеску за найманих працівників, які працюють (знаходяться) в різних адміністративних територіях України?

Фізична особа – підприємець, яка використовує працю найманих осіб, сплачує та подає звітність по єдиному внеску за своїм місцем реєстрації, незалежно від територіального розташування робочих місць найманих працівників.

2. Який граничний термін сплати єдиного соціального внеску за себе - фізичну особу – підприємця – платника єдиного податку (19 чи 20 число місяця, що настає за звітним кварталом)?

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

ФОП – платники ЄП можуть сплачувати ЄВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми ЄВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Таким чином, граничний термін сплати ЄВ за себе ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

3. Чи переноситься граничний термін подання звіту щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день?

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

4. Чи переноситься граничний термін сплати єдиного соціального внеску, якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий день?

Роботодавці зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

У разі якщо останній день строків сплати ЄВ, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

5. Чи можливо подати уточнюючий звіт з єдиного соціального внеску?

Ні. Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не передбачено уточнюючого звіту з єдиного внеску.