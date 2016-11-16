Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Огляд
За три квартали цього року звітуємо за оновленою формою декларації
Це мають зробити цьогоріч, не пізніше 9 листопада, платники податку на прибуток, які звітують щоквартально. За рекомендаціями ДФС України, подання нової звітної форми обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

За три квартали цього року звітуємо за оновленою формою декларації
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Це мають зробити цьогоріч, не пізніше 9 листопада, платники податку на прибуток, які звітують щоквартально. За рекомендаціями ДФС України, подання нової звітної форми обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року.

Нагадаємо, що з 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Мінфіну від 08. 07.2016 № 585 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1049/29179.
Додамо, що окремі нововведення в Декларації з податку на прибуток пов'язані з приведенням її у відповідність з нормами Податкового кодексу України, оновленим із 01.01.2016 p.

Варто звернути увагу, що в оновленій формі Декларації у рядку 2 заголовної частини необхідно зазначити окрім звітного періоду ще й базовий звітний період, тобто квартал або рік.

Окрім того, у зв’язку із запровадженням разового авансового внеску викладено в новій редакції код рядка 26 основної частини Декларації та додатку ВП до неї. А саме, у рядку 26 декларації розрахунок авансового внеску необхідно зазначити таким чином: у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств – у разі уточнення показників декларацій за звітні періоди 2013 та 2014 років; у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств – при складанні декларації за три квартали 2016 року платниками, що звітують щокварталу.

Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 p., відповідно граничний термін сплати – 30.12.2016 p.

Одночасно рекомендуємо при складанні декларації платникам звертати увагу на примітки до окремих показників, які є підкажчиками для їх коректного заповнення.

При заповненні Декларації акцентуємо увагу на ключових змінах, яких зазнав додаток АВ (до рядка 20 АВ декларації), в якому відображають розрахунок дивідендного авансу з податку на прибуток. Зокрема, у рядку 4 додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів – (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13  рядок 14 декларації)). Наголосимо, що у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23ПН декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеною попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

Крім того, в порівнянні з попередньою редакцією додатка АВ, у оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

Також слід звернути увагу, що в новій редакції додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації передбачено рядок для відображення сум податку, сплаченого за кордоном, який можна зараховувати у зменшення податку на прибуток. Окрім того, з’явилася стрічка, в якій зазначатимуться не враховані у минулих періодах «дивідендні» авансові внески з податку на прибуток.


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