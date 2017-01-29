Голос Сокальщини - актуальні новини

Відповідно до розпорядження міського голови № 7 від 20.01.2017р. оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Белз. Конкурс відбудеться в м. Белз, вул. Савенка 1, другий поверх, в приміщенні міської ради 03.03.2017р. об 11:00 год.

Конкурсні пропозиції подавати в запечатаних конвертах конкурсній комісії в місячний термін з дати опублікування оголошення за адресою: м. Белз, вул. Савенка 1

Для отримання переліку конкурсної документації та детальної інформації, щодо умов конкурсу, кваліфікаційних вимог та характеристики території звертатись за адресою м. Белз, вул. Савенка 1, тел. 5-25-06.