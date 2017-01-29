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Белзька міська рада оголосила конкурс про пошук виконавця з вивезення твердих побутових відходів
У Львові прибрали майже все нагромаджене сміття: залишились очистити 23 майданчики з ТПВ
Станом на 15:00 год неділі, 29 січня, у Львові очистили від сміття 357 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, на сьогодні вже вивезли майже всі залишки твердих побутових відходів, накопичених на території міста.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Белзька міська рада оголосила конкурс про пошук виконавця з вивезення твердих побутових відходів

Відповідно до розпорядження міського голови № 7 від 20.01.2017р. оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Белз. Конкурс відбудеться в м. Белз, вул. Савенка 1, другий поверх, в приміщенні міської ради 03.03.2017р. об 11:00 год.

Конкурсні пропозиції подавати в запечатаних конвертах конкурсній комісії в місячний термін з дати опублікування оголошення за адресою: м. Белз, вул. Савенка 1

Для отримання переліку конкурсної документації та детальної інформації, щодо умов конкурсу, кваліфікаційних вимог та характеристики території звертатись за адресою м. Белз, вул. Савенка 1, тел. 5-25-06.


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