Голос Сокальщини - актуальні новини

Учора ввечері на ділянці дороги Великі Мости – Червоноград близько семи автомобілів отримали різного виду пошкодження коліс - повідомляє Олександр Клімов :

- Хтось порізав, хтось потовк свої диски, але це не усі водії, про яких мені відомо, що учора були вимушені замінити свої колеса.

Олександр запитує - чи є можливість патрульним поліцейським скласти відповідний акт про неналежний стан дорожнього покриття та змусити дорожню службу хоч якось виправити ситуацію, яка склалась на кількох ділянці дороги від Жовкви до Червонограда?

Фото - Олександр Клімов :

Фото - Андрій Бабух :