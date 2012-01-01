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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
Через поганий стан доріг на Сокальщині автомобілі отримують пошкодження коліс. Фото

Через поганий стан доріг на Сокальщині автомобілі отримують пошкодження коліс. Фото

Учора ввечері на ділянці дороги Великі Мости – Червоноград близько семи автомобілів отримали різного виду пошкодження коліс - повідомляє Олександр Клімов :

- Хтось порізав, хтось потовк свої диски, але це не усі водії, про яких мені відомо, що учора були вимушені замінити свої колеса.

Олександр запитує - чи є можливість патрульним поліцейським скласти відповідний акт про неналежний стан дорожнього покриття та змусити дорожню службу хоч якось виправити ситуацію, яка склалась на кількох ділянці дороги від Жовкви до Червонограда?

Фото - Олександр Клімов :

Фото - Андрій Бабух :


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