Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





Червоноградська місцева прокуратура постійно приділяє увагу питанню додержання антикорупційного законодавства, в тому числі органами місцевого самоврядування на території району.

Зокрема, прокуратурою внесено 36 подань в порядку ч. З ст. 65 Закону України "Про запобігання корупції" головам міських, селищної та сільських рад району щодо необхідності створення чи визначення постійних комісій органів місцевого самоврядування до відання яких належало б здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства головами, секретарями, а також депутатами відповідних рад, надання зазначеним особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Окрім того, вимагалось визначити відповідальну особу органу місцевого самоврядування з питань додержання антикорупційного законодавства.

За результатами розгляду актів прокурорського реагування 26 радами району створено чи визначено відповідні постійні депутатські комісії, а також визначено відповідальних осіб з числа посадових осіб органу місцевого самоврядування, 10 подань будуть розглянуті на чергових сесіях органів місцевого самоврядування.

Загалом на вказаному напрямі роботи впродовж поточного року Сокальським відділом Червоноградської місцевої прокуратури складено 1 протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення та внесено 39 подань про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню таких.

Ярослав ГАРАСИМЧУК,

заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури,