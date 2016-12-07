Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Делегація на чолі головою РДА Олегом Пелихом побувала в Остролецькому повіті у Польщі
Минулого тижня Сокальська делегація, яку очолював голова РДА Олег Пелих, побувала в Остролецькому повіті (Республіка Польща).
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Коротко про події

Делегація на чолі головою РДА Олегом Пелихом побувала в Остролецькому повіті у Польщі
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Минулого тижня Сокальська  делегація, яку очолював  голова РДА Олег Пелих, побувала в Остролецькому повіті (Республіка Польща).

Сокальці  взяли участь в святкуванні 20ліття Союзу курпів – етнічної групи, яка з давніх часів проживає на цих теренах, і має свою культуру, традиції та навіть свій діалект, який дещо відрізняється від польської мови. На урочистості з’їхалися курпи з усієї Польщі, а також партнери міста Остроленка з України та Литви.

Голова Сокальської РДА Олег Пелих та виконавчий директор Асоціації рад Сокальщини Віктор Притулко обговорили з керівництвом повіту можливе співробітництва у різних галузях, торкнулися  й  питання розвитку регіону з часу адміністративної реформи.

Наш кор.           


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