Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Минулої неділі Дні добросусідства проходили у селі Завишень. До України завітали гості з Польщі на чолі зi старостою Томашівського повіту Яном Ковальчиком. Метою візиту було підписання угод про співпрацю між головами сільських рад і польських гмін.

Зустрічали польську делегацію у Народному домі села Завишень. До складу польської групи увійшли представники влади Томашівського повіту та керівники гмін. На цю зустріч прибуло керівництво Сокальського району та голови сільських і селищних рад, які в майбутньому планують співпрацювати з польською стороною.

Після офіційнoго відкриття заходу відбулися урочисте підписання угод про співпрацю між радами та гмінами, а також дискусії голів та війтів щодо перспектив співпраці та стратегії реалізації спільних проектів. А потім був концерт, у якому взяли участь народні фольклорні колективи Сокальщини та Томашівського повіту.

Фото Юлії СОРОЧУК