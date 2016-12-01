Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Голову та п’ятьох депутатів Острівської сільської ради визнано винними у корупції
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Органами прокуратури продовжується робота з виявлення та притягнення до відповідальності посадових осіб за вчинення ними корупційних правопорушень. Зокрема, за участі Червоноградської місцевої прокуратури Сокальським районним судом шістьох посадовців органу місцевого самоврядування визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зокрема, голову та п’ятьох депутатів Острівської сільської ради притягнуто до відповідальності за корупційні діяння при виділенні собі земельних ділянок або ж близьким особам. За наслідками судового розгляду до винних осіб застосовано стягнення у вигляді
штрафу на загальну суму 18700 гривень.

Пресслужба прокуратури Львівської обл.


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