Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Органами прокуратури продовжується робота з виявлення та притягнення до відповідальності посадових осіб за вчинення ними корупційних правопорушень. Зокрема, за участі Червоноградської місцевої прокуратури Сокальським районним судом шістьох посадовців органу місцевого самоврядування визнано винними у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зокрема, голову та п’ятьох депутатів Острівської сільської ради притягнуто до відповідальності за корупційні діяння при виділенні собі земельних ділянок або ж близьким особам. За наслідками судового розгляду до винних осіб застосовано стягнення у вигляді
штрафу на загальну суму 18700 гривень.
Пресслужба прокуратури Львівської обл.