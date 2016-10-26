Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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У Хоробрівській ЗШ пройшли змагання серед учнів 710 класів. У дев’яти конкурсах учні мали змогу визначити, хто з них сильніший.
Команда краєзнавчого гуртка БДЮТ пішла в похід по території Сокальщини
Під час походу юні краєзнавці активно вивчали архітектурні, мистецькі, історичні та природні пам`ятки рідного краю.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
Команда краєзнавчого гуртка БДЮТ пішла в похід по території Сокальщини

Команда краєзнавчого гуртка БДЮТ пішла в похід по території Сокальщини
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Команда краєзнавчого гуртка Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості пішла в похід по території Сокальщини за маршрутом: Сокаль – Забужжя – Опільсько – Бояничі – Савчин – Гута – Савчин – Жвирка – Сокаль. До складу команди входили Тарас Гарасимчук, Богдан Гібляк, Олег Грева, Володимир Диксан, Артур Колинець, Сергій Котик, Святослав Садовий і Ярослав Шукатка, а очолював команду Олег Черешневський. Під час походу юні краєзнавці активно вивчали архітектурні, мистецькі, історичні та природні пам`ятки рідного краю.

Марія Поліщук, директор Сокальського БДЮТ.


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