Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події Команда краєзнавчого гуртка БДЮТ пішла в похід по території Сокальщини Твитнуть Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27



Команда краєзнавчого гуртка Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості пішла в похід по території Сокальщини за маршрутом: Сокаль – Забужжя – Опільсько – Бояничі – Савчин – Гута – Савчин – Жвирка – Сокаль. До складу команди входили Тарас Гарасимчук, Богдан Гібляк, Олег Грева, Володимир Диксан, Артур Колинець, Сергій Котик, Святослав Садовий і Ярослав Шукатка, а очолював команду Олег Черешневський. Під час походу юні краєзнавці активно вивчали архітектурні, мистецькі, історичні та природні пам`ятки рідного краю. Марія Поліщук, директор Сокальського БДЮТ.

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