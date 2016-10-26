Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Команда краєзнавчого гуртка Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості пішла в похід по території Сокальщини за маршрутом: Сокаль – Забужжя – Опільсько – Бояничі – Савчин – Гута – Савчин – Жвирка – Сокаль. До складу команди входили Тарас Гарасимчук, Богдан Гібляк, Олег Грева, Володимир Диксан, Артур Колинець, Сергій Котик, Святослав Садовий і Ярослав Шукатка, а очолював команду Олег Черешневський. Під час походу юні краєзнавці активно вивчали архітектурні, мистецькі, історичні та природні пам`ятки рідного краю.
Марія Поліщук, директор Сокальського БДЮТ.