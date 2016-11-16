Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події Комунальні підприємства Сокаля отримали нових керівників Твитнуть Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10



За результатами конкурсів на заміщення вакантних посад директора Сокальського міського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Сокальводоканал» та директора міського комунального підприємства «Сокальтеплокомуненерго» було вирішено: директором Сокальського міського комунального підприємства водопровідноканалізаційного господарства «Сокальводоканал» призначити Ігоря Лащука, який з 2012 року працює в МКП ВКГ «Сокальводоканал». На момент призначення – технік з експлуатації мереж і споруд водопровідного каналізаційного господарства, а керіником міського комунального підприємства «Сокальтеплокомуненерго» став Олег Юзефик, який з 2013 року працює в МКП «Сокальтеплокомуненерго». На момент призначення – головний інженер. Контракти укладено строком на один рік. Наш кор.

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