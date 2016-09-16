Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





ТзОВ «Мебель-Сервіс» (генеральний директор Юрій Лящук) завершило капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка у Сокалі (від перехрестя вулиць Шевченка і Чайковського до цегельного заводу). Виконавець робіт – ТОВ «АвтомагістральПівдень», яке здійснило капітальний ремонт цієї дороги за європейськими стандартами та надало гарантійні зобов’язання терміном на 10 років. Загальна площа виконаних робіт 2500 кв. м.

У 2015-ому ТзОВ «Мебель Сервіс» за власні кошти зробило дорогу у с. Забужжя і на наступний рік планують визначити і відремонтувати ще одну дорогу (поки що не уточнили яку).

Як зазначив начальник цеху виготовлення будівельних матералів Віталій Гузіч, вони готові і надалі допомагати Сокалю і району, виділяти кошти, в тому числі співфінансувати ремонт мосту через ріку Західний Буг.

Фото Юлії Сорочук.