Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Управління Держпродспоживслужби в Сокальському районі інформує, що згідно за даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, продовжуються випадки отруєнь серед населення небезпечпечною та фальсифікованою алкогольною продукцією.
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З вітальним словом до присутніх звернувся начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик, сільський голова Ярослав Плетінка, директор місцевої школи Світлана Новосад, депутати районної ради Євгенія Плетінка та Роман Волос.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

На Сокальщині горіли будівлі у Белзі та Великому
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

В неділю, 13 листопада о 7 год. ранку, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Белз по вул. Міцкевича. Пожежа виникла в цегляній двоповерховій будівлі, яка є власністю єврейської громади. Великомостівська і Белзька пожежні команди за 20 хвилин її ліквідували. Вогнем знищено комп’ютер та речі домашнього вжитку, натомість вдалось врятувати готельну будівлю.

В ніч на 18 листопада надійшло повідомлення про пожежу в селі Велике. Горіла дерев’яна господарська будівля. За словами керівника гасіння, командира відділення ДПРЧ №22 старшого прапорщика служби ЦЗ Івана Курила, вогнем знищено дах, перекриття та речі домашнього вжитку. Натомість вогнеборцям вдалося врятувати господарську будівлю. Пожежу ліквідували о 2.30 год. ночі.

Наш кор.   


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