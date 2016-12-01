Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





В неділю, 13 листопада о 7 год. ранку, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Белз по вул. Міцкевича. Пожежа виникла в цегляній двоповерховій будівлі, яка є власністю єврейської громади. Великомостівська і Белзька пожежні команди за 20 хвилин її ліквідували. Вогнем знищено комп’ютер та речі домашнього вжитку, натомість вдалось врятувати готельну будівлю.

В ніч на 18 листопада надійшло повідомлення про пожежу в селі Велике. Горіла дерев’яна господарська будівля. За словами керівника гасіння, командира відділення ДПРЧ №22 старшого прапорщика служби ЦЗ Івана Курила, вогнем знищено дах, перекриття та речі домашнього вжитку. Натомість вогнеборцям вдалося врятувати господарську будівлю. Пожежу ліквідували о 2.30 год. ночі.

Наш кор.