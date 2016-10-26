Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині виявили контрабандну партію бурштину
Партію бурштину виявили прикордонники Львівського загону спільно з представниками фіскальної служби. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

На Сокальщині виявили контрабандну партію бурштину
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

Партію бурштину виявили прикордонники Львівського загону спільно з представниками фіскальної служби. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

На основі аналізу оцінки ризиків щодо запобігання переміщення через кордон заборонених предметів, або прихованих від прикордонномитного контролю товарів, автомобіль «Мерседес» польської реєстрації, який прибув у пункт пропуску «Угринів», прикордонники вивели для додаткового огляду.

Під час здійснення перевірки, під декоративною обшивкою стелі іномарки, вони виявили запаковані пакунки з камінням. Всього в автівці водій, 28річний українець, перевозив 8,4 кілограми бурштину.

За цим фактом складені адмінпротоколи. Разом з камінням, як засіб перевезення контрабанди, вилучено і автомобіль, 2004 року випуску.

 


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