Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події На Сокальщині відкрили меморіал, де поруч поховані українські та австрійські стрільці Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Вже двадцять років регіональне відділення Австрійського Чорного Хреста у Тіролі співпрацює з українською владою, науковцями, історикоархітектурними заповідниками, громадськими товариствами, місцевими громадами Галичини по відновленню, реставрації і пошуку нових меморіальних місць – поховань австрійських вояків часів Першої світової війни. Ще у 1996 році було урочисто відкрито солдатський цвинтар Другого полку тірольських цісарських стрільців біля села Гійче. А згодом відновлено цісарсько-королівські цвинтарі в ІваноФранковому, Черневому, Липнику, Добросині, Глинську, Крехові. Минулої неділі відбулися урочистості з нагоди відкриття меморіалу, де поруч з братською могилою Українським січовим стрільцям, є поховання Тірольських цісарських стрільців. Вшанувати вояків приїхали члени регіонального відділення Австрійського Чорного Хреста у Тіролі, духовенство, представники районної влади Сокальщини, громадськість. Детальніша розповідь – в наступних номерах газети. Фото Оксани Проць.

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