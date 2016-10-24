Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Результати чергових матчів чемпіонату Сокальського району з футболу
Відбулися чергові матчі чемпіонату району з футболу. 21 вересня пропущені матчі 12 туру: Острів – Великі Мости – 1:0; Жвирка – Потоpиця – 0:2.
На Сокальщині виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями
22 вересня близько 23.30 год. на автодорозі Р15 між с. Тудорковичі та с. Литовеж Іваничівського району Волинської області було виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП.
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Коротко про події
На Сокальщині відкрили меморіал, де поруч поховані українські та австрійські стрільці

На Сокальщині відкрили меморіал, де поруч поховані українські та австрійські стрільці
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Вже двадцять років регіональне відділення Австрійського Чорного Хреста у Тіролі співпрацює з українською владою, науковцями, історикоархітектурними заповідниками, громадськими товариствами, місцевими громадами Галичини по відновленню, реставрації і пошуку нових меморіальних місць – поховань австрійських вояків часів Першої світової війни. Ще у 1996 році було урочисто відкрито солдатський цвинтар Другого полку тірольських цісарських стрільців біля села Гійче. А згодом відновлено цісарсько-королівські цвинтарі в ІваноФранковому, Черневому, Липнику, Добросині, Глинську, Крехові. Минулої неділі відбулися урочистості з нагоди відкриття меморіалу, де поруч з братською могилою Українським січовим стрільцям, є поховання Тірольських цісарських стрільців. Вшанувати вояків приїхали члени регіонального відділення Австрійського Чорного Хреста у Тіролі, духовенство, представники районної влади Сокальщини, громадськість. Детальніша розповідь – в наступних номерах газети.

Фото Оксани Проць.


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