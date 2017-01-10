Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

На Сокальщині першою у 2017 році народилася дівчинка
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

Новорічна ніч та перший день Нового року для працівників пологового відділення Сокальської ЦРЛ минули спокійно. Першою породіллею у Новому році стала Людмила Штикало з м. Сокаль, яка другого січня народила дівчинку вагою 2,780 кг та ростом 50 см. Дещо «щедрішим» був наступний день – третього січня з’явилися на світ троє діток: у Наталії Александрової з м. Сокаль народився хлопчик (вага 2,220 кг, ріст 48 см), у Оксана Данилишин зi с. Реклинець – дівчинка (вага 2,980 кг, ріст 50 см), а в Юлії Голосної з Бутин – хлопчик вагою 3,130 кг, ріст 54 см. Нехай малята ростуть здоровими та щасливими на радість батькам.

Галина РАБЧУК, медсестра пологового відділення.


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