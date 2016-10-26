Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події На Сокальщині відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь Твитнуть Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20



У приміщенні Великомостівської міської ради відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки. З української сторони у ній взяли участь голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, Великомостівський міський голова Ярослав Ройко, депутат обласної ради Сергій Касян, з польської – староста Томашівського повіту Ян Ковальчик та голови трьох гмін цього повіту, з білоруської – представники Жабинківського району Брестської області. В рамках Програми прикордонні регіони Польщі, Білорусі та України зможуть отримати дотації на розвиток з європейських фондів.

Інші публікації розділу Коротко про події

Кількість переглядів - 0

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



