Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь
У приміщенні Великомостівської міської ради відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки.
Про встановлення української влади на Сокальщині після 1918 року
У жовтні 1918 р. Австро-Угорщина капітулювала, вийшла з війни і розпалася як держава. На західноукраїнських землях розгорнулися процеси державотворення.
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Коротко про події

На Сокальщині відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

У приміщенні Великомостівської міської ради відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки. З української сторони у ній взяли участь голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, Великомостівський міський голова Ярослав Ройко, депутат обласної ради Сергій Касян, з польської – староста Томашівського повіту Ян Ковальчик та голови трьох гмін цього повіту, з білоруської – представники Жабинківського району Брестської області. В рамках Програми прикордонні регіони Польщі, Білорусі та України зможуть отримати дотації на розвиток з європейських фондів.

 


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