Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У приміщенні Великомостівської міської ради відбулася міжнародна зустріч в рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь на 2014-2020 роки. З української сторони у ній взяли участь голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, Великомостівський міський голова Ярослав Ройко, депутат обласної ради Сергій Касян, з польської – староста Томашівського повіту Ян Ковальчик та голови трьох гмін цього повіту, з білоруської – представники Жабинківського району Брестської області. В рамках Програми прикордонні регіони Польщі, Білорусі та України зможуть отримати дотації на розвиток з європейських фондів.