Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Коротко про події
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
Нависла загроза припинення функціонування мережі закладів охорони здоров'я Львівщини
У Львівській області в галузі медицини заборгованість із виплати заробітної плати становить 133,7 млн. грн. Про це після засідання комісії Львівської обласної ради з питань медицини та соціяльного захисту повідомив депутатсвободівець Михайло Нискогуз.
В Сокалі шукають кваліфікованих працівників
За 10 місяців 2016 року послугами державної служби зайнятості в Сокальському районі скористалися 1696 осіб, зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні 335 осіб, з яких майже половину – 165, складають жінки
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Нависла загроза припинення функціонування мережі закладів охорони здоров'я Львівщини
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

У Львівській області в галузі медицини заборгованість із виплати заробітної плати становить 133,7 млн. грн. Про це після засідання комісії Львівської обласної ради з питань медицини та соціяльного захисту повідомив депутатсвободівець Михайло Нискогуз.

Як повідомила, за словами депутата обласної ради, виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірини Микичак, до кінця року може бути скорочено 6 тисяч працівників медицини, якщо з державного бюджету не буде спрямовано додаткової медичної субвенції.

У відповіді облдержадміністрації йдеться: загальний дефіцит бюджетних коштів в галузі на виплату заробітної плати на жовтень 2016 року становить 133,7 млн. грн., в тому числі у закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування  39,5 млн. грн.; закладах охорони здоров'я районного підпорядкування  65,8 млн. грн.; закладах охорони здоров'я, що перебувають у підпорядкуванні міст  28,4 млн. грн.

Підготував Тарас СТАРОДУБ.  


Версія для друку
Інші публікації розділу Коротко про події

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  