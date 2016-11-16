Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





У Львівській області в галузі медицини заборгованість із виплати заробітної плати становить 133,7 млн. грн. Про це після засідання комісії Львівської обласної ради з питань медицини та соціяльного захисту повідомив депутатсвободівець Михайло Нискогуз.

Як повідомила, за словами депутата обласної ради, виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірини Микичак, до кінця року може бути скорочено 6 тисяч працівників медицини, якщо з державного бюджету не буде спрямовано додаткової медичної субвенції.

У відповіді облдержадміністрації йдеться: загальний дефіцит бюджетних коштів в галузі на виплату заробітної плати на жовтень 2016 року становить 133,7 млн. грн., в тому числі у закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування 39,5 млн. грн.; закладах охорони здоров'я районного підпорядкування 65,8 млн. грн.; закладах охорони здоров'я, що перебувають у підпорядкуванні міст 28,4 млн. грн.

Підготував Тарас СТАРОДУБ.