Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

На свято Покрови Пресвятої Богородиці та у День захисника України, до найстаршого жителя с. Стенятин, багатолітнього політв’язня, який відбув десять років заслання на Колимі, члена Сокальської спілки політв’язнів та Львівської регіональної історикопросвітницької організації «Меморіал» дев’яностооднорічного Миколи Барчука прийшли депутат Сокальської районної ради Богдан Красько, Стенятинський сільський голова Григорій Студінський, депутат Стенятинської сільської ради Іван Віра, директор Народного дому с. Стенятин Ганна Гарасимчук, які привітали його зі святом, а також подарували солодощі та гроші. Старенький пригадав молоді буремні роки, а також повстанські пісні, які донині любить співати.