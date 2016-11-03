Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Коротко про події
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Привітали політв'язня в Стенятині на Сокальщині на передодні Дня Покрови
Старенький пригадав молоді буремні роки, а також повстанські пісні, які донині любить співати.
В Сокалі у місцевій школі успішно діє новий проект "Інтелект України"
Як мама першокласниці, котра навчається в класі за програмою проекту «Інтелект України» хочу написати декілька речень (а може і не декілька). Від самого початку, як тільки було вирішено запровадити даний проект у нашому районі, навколо нього створювалися різні міфи, багато "бруду" було полито.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Привітали політв'язня в Стенятині на Сокальщині на передодні Дня Покрови
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

На свято Покрови Пресвятої Богородиці та у День захисника України, до найстаршого жителя с. Стенятин, багатолітнього політв’язня, який відбув десять років заслання на Колимі, члена Сокальської спілки політв’язнів та Львівської регіональної історикопросвітницької організації «Меморіал» дев’яностооднорічного Миколи Барчука прийшли депутат Сокальської районної ради Богдан Красько, Стенятинський сільський голова Григорій Студінський, депутат Стенятинської сільської ради Іван Віра, директор Народного дому с. Стенятин Ганна Гарасимчук, які привітали його зі святом, а також подарували солодощі та гроші. Старенький пригадав молоді буремні роки, а також повстанські пісні, які донині любить співати.  


Версія для друку
Інші публікації розділу Коротко про події

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Независимость Украины сплотила нас в США На Сокальщине почтили украинских и австрийских солдат