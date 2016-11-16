Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Президентський стипендіат - з Поториці
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Ще нещодавно освітяни району підсумовували Всеукраїнські етапи олімпіад та конкурси-захисти науково-дослідних робіт. У цих головних інтелектуальних змаганнях Сокальський район посів, відповідно, друге та перше рейтингові місця серед районів Львівщини. Сьогодні радіємо тому, що такі досягнення визнані та оцінені на найвищому державному рівні. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року №1261, дев’ятнадцятьом школярам зі Львова та області призначено стипендії Президента України за перемогу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсізахисті науководослідницьких робіт. Серед стипендіатів – учень Поторицької ЗШ ІІІІ ст., слухач секції охорони довкілля та раціонального природокористування Сокальської МАН Роман Козира. Він – призер Всеукраїнського конкурсу «Дотик природи», переможець обласного та призер (ІІ місце) Всеукраїнського етапів конкурсузахисту науководослідних робіт, переможець обласної та Всеукраїнської олімпіад з екології, фіналіст Національного турніру міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності, володар районної премії та титулу «Науковець року-2016».

 


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