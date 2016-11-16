Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Ще нещодавно освітяни району підсумовували Всеукраїнські етапи олімпіад та конкурси-захисти науково-дослідних робіт. У цих головних інтелектуальних змаганнях Сокальський район посів, відповідно, друге та перше рейтингові місця серед районів Львівщини. Сьогодні радіємо тому, що такі досягнення визнані та оцінені на найвищому державному рівні. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року №1261, дев’ятнадцятьом школярам зі Львова та області призначено стипендії Президента України за перемогу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсізахисті науководослідницьких робіт. Серед стипендіатів – учень Поторицької ЗШ ІІІІ ст., слухач секції охорони довкілля та раціонального природокористування Сокальської МАН Роман Козира. Він – призер Всеукраїнського конкурсу «Дотик природи», переможець обласного та призер (ІІ місце) Всеукраїнського етапів конкурсузахисту науководослідних робіт, переможець обласної та Всеукраїнської олімпіад з екології, фіналіст Національного турніру міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності, володар районної премії та титулу «Науковець року-2016».