Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Сокальський міський голова Вадим Кондратюк підписав договір про партнерську співпрацю між містом Сокаль та гміною Божитухом (Республіка Польща). Це перший крок у розвитку подальших стосунків між двома населеними пунктами, а другим стане підписання партнерської угоди про співпрацю.

З польської сторони підписи під договором поставили війт гміни Божитухом Вітольд Циба та віце голова Ради Гжегож Кендзьора. У підписаному договорі також йдеться, що сторони мають багато пропозицій, зокрема в сфері виховання молоді в дусі поваги і сприйняття інших націй, релігій та культури. За словами представників влади гміни, серед їх мешканців є дуже багато вихідців з України, також багато інших національностей, тому в школах діти вивчають різні мови та цікавляться культурою інших країн. Саме з цією метою вони хочуть налагодити партнерські стосунки із Сокалем, а також навчити як розпоряджатись коштами Євросоюзу.

Сокаль має також підписані угоди про співпрацю з Грубешoвим та Томашoвим.