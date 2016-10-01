Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

Сокаль - партнер гміни Божитух в Польщі
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Сокальський міський голова Вадим Кондратюк підписав договір про партнерську співпрацю між містом Сокаль та гміною Божитухом (Республіка Польща). Це перший крок у розвитку подальших стосунків між двома населеними пунктами, а другим стане підписання партнерської угоди про співпрацю.

З польської сторони підписи під договором поставили війт гміни Божитухом Вітольд Циба та віце голова Ради Гжегож Кендзьора. У підписаному договорі також йдеться, що сторони мають багато пропозицій, зокрема в сфері виховання молоді в дусі поваги і сприйняття інших націй, релігій та культури. За словами представників влади гміни, серед їх мешканців є дуже багато вихідців з України, також багато інших національностей, тому в школах діти вивчають різні мови та цікавляться культурою інших країн. Саме з цією метою вони хочуть налагодити партнерські стосунки із Сокалем, а також навчити як розпоряджатись коштами Євросоюзу.

Сокаль має також підписані угоди про співпрацю з Грубешoвим та Томашoвим.


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