Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Хто підлягає явці на приписку до призовної дільниці
Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
Мощі Святого Бенедикта в Сокалі
4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
Сокальський район має можливість отримати фінансування на ремонт комунальних доріг на суму 300тис. євро

Сокальський район має можливість отримати фінансування на ремонт комунальних доріг на суму 300тис. євро
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

27 грудня підписана вже третя угода в рамках партнерства Польща-Білорусь-Україна. На цей раз із Замойським повітом на суму трохи більше 300 тисяч євро для ремонту трьох комунальних доріг в Сокальському районі (звичайно, у випадку перемоги). Крім того, є домовленість про подальшу співпрацю молоді та народних колективів Сокальщини.

На фото: голова Сокальської районної ради Микола Пасько разом із польськими та білоруськими партнерами підписують міжнародні угоди щодо участі в конкурсах в рамках співробітництва програми ПольщаБілорусьУкраїна у Томашівському повіті Польщі.


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