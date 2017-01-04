Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





27 грудня підписана вже третя угода в рамках партнерства Польща-Білорусь-Україна. На цей раз із Замойським повітом на суму трохи більше 300 тисяч євро для ремонту трьох комунальних доріг в Сокальському районі (звичайно, у випадку перемоги). Крім того, є домовленість про подальшу співпрацю молоді та народних колективів Сокальщини.

На фото: голова Сокальської районної ради Микола Пасько разом із польськими та білоруськими партнерами підписують міжнародні угоди щодо участі в конкурсах в рамках співробітництва програми ПольщаБілорусьУкраїна у Томашівському повіті Польщі.