Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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До Лучиць на Сокальщині через поганий стан доріг добратися можливо лише гелікоптером
На жаль, не літають гвинтокрилі до Лучиць, а так би, напевно, скористався б ними не один місцевий житель.
Брати Капранови побували в Сокалі
Минулої суботи до Сокаля завітали відомі письменники брати Віталій і Дмитро Капранови. Вони презентували свій новий роман «Забудь-річка», який побачив світ у цьому році. Зустріч з братами Капрановими відбулася в Народному домі. Віталій та Дмитро розповіли як писали роман, епіцентром історичних подій якого є Бережанщина, що на Тернопільщині.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
Учні з Сокаля відвідали місцеву пожежну частину

Учні з Сокаля відвідали місцеву пожежну частину
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Під час акції під таким гаслом відбулася екскурсія для учнів 10 класу Сокальської ЗШ IIII ст. №4 у 22-у державну пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНС України у Львівській області. Її співробітники нагадали школярам правила пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, розповіли про основні причини виникнення загорянь, наслідки пожеж. Крім того, роз’яснили правила поведінки при виникненні надзвичайних подій. Також вогнеборці продемонстрували спеціальні автомобілі, бойове спорядження та технічне обладнання, які представники мужньої професії використовують при ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій. Ознайомили працівники Служби порятунку «101» дітей і з побутом та умовами роботи полтавських рятувальників.

Також, учні школи мали змогу одягти окремі елементи бойового спорядження вогнеборців та посидіти у спеціальних автомобілях, загасити умовну пожежу, уявивши себе на мить справжніми рятувальниками – людьми, які незважаючи ні на що, по першому виклику виїжджають на допомогу громадянам.

Олег БОРИС, провідний інспектор Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, капітан служби цивільного захисту.


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