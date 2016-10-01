Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події Цьогоріч на Сокальщині планують добудувати школу, будівництво якої триває понад двадцять років Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, начальник управління капітального будівництва Львівської ОДА Катерина Іванова та голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих оглянули незавершене будівництво нової школи в с. Пристань на 150 учнів з двома дошкільними групами та ФАП-ом. Будівництво триває понад двадцять років. Цьогоріч об’єкт планують здати в експлуатацію. Замовником виступає управління капітального будівництва Львівської ОДА, виконавцем робіт – ТзОВ «V.I.P. Будівельна компанія». До кінця жовтня буде проведено буріння свердловини на питну воду, підключення трансформаторної підстанції та благоустрій.





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