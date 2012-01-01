Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події В селищі Жвирка на Сокальщині встановлять спортивний майданчик зі штучним покриттям Твитнуть 24 лютого голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих провів нараду за участю голови районної ради Миколи Паська, Сокальського міського голови Вадима Кондратюка, депутат обласної ради Сергія Касяна, депутатів районної ради. Присутні обговорили питання щодо встановлення в районі спортивного майданчика з тренажерним обладнанням зі штучним покриттям (в рамках обласної Програми «Спортивний майданчик на 2017-2021 роки» у 2017 році). За підсумками обговорення було вирішено: встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям у смт.Жвирка; звернутися до Львівських облдержадміністрації та обласної ради щодо виділення додатково ще одного спортивного майданчика для облаштування у м.Сокалі.

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