Голос Сокальщини - актуальні новини

Роботи на ділянці вже розпочали. Підрядники вимощують плиткою центральну вулицю Радехова, яка є частиною дороги державного значення Львів-Радехів-Луцьк. Кошти на ремонтну кампанію надійдуть із перевиконання митних зборів.
У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА повідомили: орієнтовна вартість робіт складе близько 9 мільйонів гривень. Також підрядники прокладуть й хідники за кошти міста. Додамо, такий експеримент із вимощення дороги державною значення бруківкою запроваджують на Львівщині вперше.