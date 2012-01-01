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В Радехові центральну вулицю вимостять бруківкою
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Шахтарі шахти «Степова», що на Львівщині, мають намір із 9 березня зупинити відвантаження вугілля, якщо уряд не гарантує їм безпечну працю. Відповідне рішення робітники ухвалили за підсумками зборів у вівторок.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

В Радехові центральну вулицю вимостять бруківкою

Роботи на ділянці вже розпочали. Підрядники вимощують плиткою центральну вулицю Радехова, яка є частиною дороги державного значення Львів-Радехів-Луцьк. Кошти на ремонтну кампанію надійдуть із перевиконання митних зборів.

У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА повідомили: орієнтовна вартість робіт складе близько 9 мільйонів гривень. Також підрядники прокладуть й хідники за кошти міста. Додамо, такий експеримент із вимощення дороги державною значення бруківкою запроваджують на Львівщині вперше.


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