Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події Коротко про події В Радехові центральну вулицю вимостять бруківкою Твитнуть Роботи на ділянці вже розпочали. Підрядники вимощують плиткою центральну вулицю Радехова, яка є частиною дороги державного значення Львів-Радехів-Луцьк. Кошти на ремонтну кампанію надійдуть із перевиконання митних зборів. У департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА повідомили: орієнтовна вартість робіт складе близько 9 мільйонів гривень. Також підрядники прокладуть й хідники за кошти міста. Додамо, такий експеримент із вимощення дороги державною значення бруківкою запроваджують на Львівщині вперше.

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