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В Угринові митники впіймали порушника з 330 пачками сигарет у паливному баку авто
П`ять спроб переміщення тютюнових виробів загальною кількістю понад 1 тисячу пачок не допустили співробітники Держприкордонслужби спільно з митниками минулої доби.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
В Угринові митники впіймали порушника з 330 пачками сигарет у паливному баку авто

В Угринові митники впіймали порушника з 330 пачками сигарет у паливному баку авто

П`ять спроб переміщення тютюнових виробів загальною кількістю понад 1 тисячу пачок не допустили співробітники Держприкордонслужби спільно з митниками минулої доби.

Тричі сигарети виявляли прикордонники Луцького загону у пункті пропуску «Ягодин». Доправити куриво до сусідньої країни намагалися двоє наших співвітчизників та громадянин Польщі, які везли товар у салоні та під капотами трьох іномарок.

А прикордонники Львівського загону виявили 330 пачок сигарет у пункті пропуску «Угринів». Українець планував перемістити до Польщі сигарети, приховавши їх у паливний бак.

Ще один громадянин Польщі повертався додому через пункт пропуску «Шегині» також з сигаретами у своєму авто. У спальному місці вантажівки він приховав 150 пачок тютюнових виробів. Однак на заваді йому став службовий собака. Адже щойно вантажівка зупинилася, на неї зреагував чотирилапий помічник прикордонників Мостиського загону, який «вказав» своєю поведінкою, що в автомобілі знаходиться тютюновий «скарб».


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