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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
В Устилузі на пункті пропуску місцева

В Устилузі на пункті пропуску місцева "активістка" керує чергою автомобілів, що прямують до кордону. Відео

пункт пропуску Устилуг, Волинь – Всіх мала десь, робила що хтіла, погрожувала погранцам, зашугала поліцаїв - , повідомляє порталу Радар учасник черги. Я такого цирку не бачив, скільки живу, а я вже трохи прожив… – каже чоловік, що чемно стояв у черзі на перетин кордону.

Він і відзняв цей ролик. Розповідає:

– Пані з червоним шаликом назвалася заступником мера Устилуга і керівником активістів. Почала пхати свій лівак з печатками мера Устилуга. А старшого активістів таємним голосуванням виключили з активістів, бо він боровся за нормальну чергу.

Пограничникам вона погрожувала: якщо не пустять її машин, то подзвонить до їхнього керівництва. Всіх мала десь, робила що хтіла…

А Оксана Музичук, яка й надіслала РАДАРУ це коротке, але дуже промовисте відео, обурюється:

 –  Чиновниця стоїть і запускає серед білого дня “лівак”, тим часом звичайні люди стоять в черзі по 24 години!


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