Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





17 вересня за дорученням Уряду перший віце-прем’єрміністр Степан Кубів відвідав ПАТ «Львівська вугільна компанія», побував на териконі, який горить вже протягом року. Оглянувши терикон, розібравшись в ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, заслухавши пояснення спеціалістів, провів підсумкову нараду за участю голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, першого заступника голови ОДА Ростислава Замлинського, народного депутата України Михайла Бондара, керівників та спеціалістів ПАТ «Львівська вугільна компанія», генерального директора ДП «Львіввугілля» Андрія Дяченка, начальника ВП «Червоноградське спецуправління з гасіння териконів і рекультивації земель» Олексія Мужика, Червоноградського міського голови Андрія Залівського, голови Сокальської РДА Олега Пелиха, екологічної служби Львівської ОДА та представників МНС.

Основні питання, які обговорювали на нараді про стан справ та перспективний розвиток ПАТ «Львівська вугільна компанія» та локалізація і унеможливлення подальшого виникнення екологічних загроз на териконі, де йде складування відходів переробки ПАТ «ЛВК».

За підсумками наради очільник ЛОДА Олег Синютка наголосив, що ключовим питанням в роботі ПАТ «Львівська вугільна компанія» є питання збільшення обсягів переробки вугілля до 150 тис. тонн в місяць, для того щоб забезпечити стабільну виплату заробітної плати та ритмічну роботу підприємства в цілому. Перший віцепрем’єрміністр Степан Кубів дав доручення стосовно подальших дій по локалізації ситуації та завершення робіт на териконі, а також зазначив, що виділені відповідні кошти на 2017 рік, які забезпечать стратегію і старт модернізації шахт, закладено один мільярд гривень для стовідсоткового забезпечення фонду оплати праці шахтарів.

Марина ГРОМИК.