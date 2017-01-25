Голос Сокальщини - актуальні новини

Станом на 15:00 год неділі, 29 січня, у Львові очистили від сміття 357 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, на сьогодні вже вивезли майже всі залишки твердих побутових відходів, накопичених на території міста.

Про це повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

"Загалом перевантаженими у Львові були 380 контейнерних майданчиків, де накопичилось більше 1400 тонн відходів, - розповів Назарій Романчук. - Залишилось очистити лише 23 майданчики".

За його словами, міське сміття приймають обласні сміттєві полігони, з якими досягнуто офіційних домовленостей.

Зазначимо, що роботу із вивезення ТПВ з міста координує спеціальна комісія, створена при облдержадміністрації.