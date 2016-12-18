Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Вчора під головуванням голови РДА Олега Пелиха відбулася колегія Сокальської райдержадміністрації. Розглянуто питання «Про проект районного бюджету Сокальського району на 2017 рік», яке доповіла начальник фінансового управління РДА Галина Леонова.

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням внесених змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

У проекті районного бюджету на 2017 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 614432,4 тис. грн., у тому числі загального фонду – 608488,4 тис. грн., спеціального фонду – 5944,0 тис. грн. Порівняно із надходженнями у 2016 році (за оперативними даними) обсяг зріс на 19,7 відсотка.

Офіційні трансферти на 2017 рік заплановані в сумі 485682,2 тис. грн.

Пропозиції та зауваження вносили голова районної ради Микола Пасько, головний лікар КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Роман Швед, голова комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій районої ради Володимир Пограничний та інші.

Колегія схвалила проект рішення «Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік». Його буде подано на розгляд сесії районної ради.

Василь СОРОЧУК.