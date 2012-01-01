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Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Новини райдержадміністрації
Новини райдержадміністрації
Львіввугілля перевиконало план видобутку за перші два місяці 2017 року

Львіввугілля перевиконало план видобутку за перші два місяці 2017 року

на нараді в Сокальській РДА28 лютого перший заступник голови Сокальської райдержадміністрації Ірина Задолинна провела нараду за участю керівника апарату РДА Віри Білець, керівників установ і організацій району. В ході наради керівники прозвітували про виконану роботу та про основні проблемні питання.

Заступник начальника фінансового управління РДА повідомила, що до бюджету району надійшло 27,5 млн. грн., що становить 100,4% плану. До районного бюджету – 17,9 млн. грн., що становить 83,7%.

Заступник генерального директора ДП «Львіввугіля» проінформував про те, що, станом на 27 лютого, при плані 116,7 тис. тонн видобуто 119,7 тис. тонн рядового вугілля, що становить 102,6%. На енергетику відвантажено при плані 61,6 тис. тонн - 63,6 тис. тонн вугілля. На аварійних складах шахт залишається 76,5 тис. тонн рядового вугілля. Сьогодні очікується виплата заробітної плати гірникам з державної фінансової підтримки та коштів від реалізації вугілля.


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