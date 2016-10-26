Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





Відбулася нарада міських, селищного, сільських голів та секретарів, яку відкрив голова Сокальської районної ради Микола Пасько.

На ній йшла мова про розширення мережі доступу мешканців Сокальського району до правових послуг. Про це доповіла директор Червоноградського міського центру з надання безплатної вторинної допомоги Наталія Костишин. Далі начальник фінансового управління Галина Леонова поінформувала про виконання бюджету за 9 місяців, а заступник начальника управління соціального захисту населення Сокальської РДА Галина Ложовська знайомила зі змінами в порядку надання житлових субсидій. Вони відповіли на запитання присутніх.

Не менш важливим було наступне питання порядку денного: «Про реалізацію програми «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки», з якого доповідав голова Сокальської районної ради Микола Пасько, який повідомив, що на сесії депутати районної ради проаналізували виконання цієї програми і прийняли звернення до Сокальської районної та Львівської обласної державних адміністрацій, Служби автомобільних доріг у Львівській області, яке він зачитав присутнім. У ньому йдеться, що нині із запланованих нерозпочаті ремонтні роботи у Боб’ятинській, Варязькій, Волицькій, Волсвинській, Карівській, Княжівській, Лучицькій, Межирічанській, Свитазівській, Скоморохівській, Тартаківській, Телязькій сільських радах. Враховуючи наближення складних погодніх умов, вони просять негайно вжити заходів, щодо реалізації програми «Дороги Сокальщини» і терміново розпочати ремонт автомобільних доріг у вищезазначених територіальних громадах.

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм і розвитку інфраструктури РДА Степан Шевчук розповів, де дороги відремонтовані, а де ні, і що потрібно зробити, щоб якнайшвидше завершити ці роботи в кожній сільській раді. Він наголосив, що бракує коштів на ремонт доріг, до того ж зауважив, що дуже важко працювати зі Службою автомобільних доріг у Львівській області, яка все зволікає з їх виконанням, а часу чекати нема, бо скоро зима.

Голови сільських рад давали свою оцінку ситуації, звертали увагу на проблеми з якими зіткнулися. Критичною є ситуація у Волсвинській та Княжівській сільських радах, де нема підрядника. Голова районної ради Микола Пасько зауважив, що, зважаючи на осінню погоду, ремонтувати дороги зараз не варто. Навіщо викидати гроші на вітер. Сільським радам легше зробити комунальні дороги у населених пунктах, бо простіше оформити документи та знайти підрядника.

Заступник голови РДА Ірина Задолинна зазначила, що дороги – це стратегічне питання, яке голова РДА Олег Пелих тримає на контролі. І заспокоїла, що ті об’єкти, які не будуть зроблені у цьому році, перенесуться на наступний, а кошти будуть скеровані на ремонт доріг, які зараз ремонтують. Вона повідомила, що Сокальська РДА підготувала листа на адресу голови обласної державної адміністрації Олега Синютки з проханням включити в програму «Дороги Львівщини на 2017 рік» на поточний та середній ремонт за рахунок коштів обласного бюджету відтинки, які перебувають у край аварійному стані, на дорогах: Червоноград – Перетоки, Сокаль – Стоянів, РаваРуська – Гайок, та відтинок дороги Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква від межі міста Великі Мости до с. Сілець. Це чотири важливі напрямки доріг Сокальщини.

Голова районної ради Микола Пасько наголосив, що така ситуація склалася через те, що це дороги, які перебувають на балансі Служби автодоріг, а не району чи сільських рад. Тому місцеві органи влади не мають достатнього впливу на ситуацію. Він висловив побажання, що було б добре перейняти досвід щодо ремонту доріг у сусідній Республіці Польща, де місцеві ради мають у власності дороги. Вони формують дорожні бригади, які застосовують сучасну техніку для ремонту доріг.

Опісля заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко розповів про реалізацію мікропроектів по Програмі проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 рр. Сільські громади активно взялися втілювати у життя мікропроекти. Присутні почули як триває ця робота у розрізі сільських рад. Василь Бойко підкреслив, що реалізація проектів для району та населених пунктів є дуже важливою, і просив сільських голів, коли у них виникають якісь проблеми, не чекати, а одразу звертатися у районну раду та РДА.

Любов ПУЗИЧ.

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