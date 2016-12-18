Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





30 листопада відбулося засідання колегії райдержадміністрації, яке вела перший заступник голови РДА Ірина Задолинна. На порядку денному розглядалися наступні питання: про виконання бюджету Сокальського району за 9 місяців 2016 року; про підсумки роботи управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року; про підсумки роботи відділу містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року.

З першого питання доповідала начальник фінансового управління Сокальської РДА Галина Леонова. За дев’ять місяців 2016 року планові завдання за доходами загального фонду виконали 34 місцеві ради та районний бюджет. Менше аніж на 85 відсотків виконано планові призначення Межирічанською сільською та Угнівською міською радами. За січеньжовтень 2016 року забезпечено виконання плану надходжень до бюджету району податку на доходи фізичних осіб, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, єдиного податку, плати за надання інших адміністративних послуг, акцизного податку і реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно, туристичного збору, орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, збору за місця для паркування транспортних засобів, інші надходження.

Заборгованість по заробітній платі підприємств району станом на 1 жовтня 2016 року становить 26,7 млн. грн., це майже 2,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Заборгованість по заробітній платі допущено структурними підрозділами ДП «Львіввугілля» – 13808,8 тис. грн., ВАТ «Червоноградська автобаза» –1193,7 тис. грн., ПАТ «Львівська вугільна компанія –11490,4 тис. грн. та інші.

Борг по податку на доходи фізичних осіб підприємств району (без підприємствбанкрутів) станом на 1 жовтня 2016 року становить 82 млн. грн., борг по платі за землю – 7,9 млн. грн. За дев’ять місяців 2016 року на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в загальній сумі 397922,5 тис. грн.

В обговоренні доповіді взяли участь Ірина Задолинна, Василь Бойко, Наталія Жолудєва, Сергій Касян та інші. Було прийнято відповідне рішення.

З другого питання інформував начальник управління соціального захисту населення Володимир Огінський. За•9 місяців 2016 року проведено нарахування та виплату різних видів допомоги та компенсацій на суму 166,6 млн. грн., якими скористались понад 20 тис. сімей. Одним із показником стану благополуччя сімей є отримувачі державної соціальної допомоги, як малозабезпечена сім’я. Станом на 01.10.2016 року на обліку, як отримувачі державної соціальної допомоги, перебувало 935 малозабезпечених сімей (2015р. – 1061 сім’я) на виплату якої освоєно 24,5 млн. грн. (2015 р. – 28,3 млн. грн.). Середній розмір видатків на сім’ю 26,2 тис. грн. (2015р. – 26,6 тис. грн.).

Станом на 01.10.2016 року житловими субсидіями охоплено 12,3 тис. домогосподарств, що становить 51% від усіх домогосподарств району. Сума нарахованої субсидії за опалювальний сезон 20152016 року становить 135,2 млн. грн. (20142015 рр. – 3,3 млн. грн.). Середній розмір нарахованої субсидій на житловокомунальні послуги за опалювальний сезон 20152016 року становить 1530,0 грн. (20142015 рр. – 1006,0 грн.).

Обговоривши інформацію, члени колегії одноголосно прийняли рішення.

Про підсумки роботи відділу містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року доповіла головний архітектор району Мирослава Баралус. Вона детально проаналізувала три програми, які були розроблені відділом містобудування та архітектури Сокальської РДА, зокрема, це: схема планування території району на 2016 рік, розроблення містобудівної документації в Сокальському районі на 20162020 роки та ведення містобудівного кадастру.

В цьому році завершено розроблення і затверджено генплани сіл Двірці, Волиці Двірцівської, Тартакова, Старгорода, Борятина, Рудки, Скоморохи, а в Опільсько ще необхідно затвердити його на сесії сільської ради. На завершенні розроблення ще 14 генпланів і розпочато розробку вісімнадцяти генпланів у населених пунктах району.

Відповідно до рішень місцевих рад розроблено 24 проекти детальних планів територій, зокрема, розроблено проекти кварталів садибної забудови в містах Сокаль, Великі Мости в селах Скоморохи, Волсвин, с. Волиця (Двірцівської сільради), Велике, Романівка, Куличків та Двірці.

Розроблено 4 проекти ДПТ для впорядкування територій колишніх господарських дворів в селах Угринів, Воронів, Гута, Горбків, а також розроблено та затверджено ДПТ для будівництва вітроелектростанцій (Сокальська ВЕС) на землях запасу Острівської сільської ради (за межами сіл Борятин та Рудки). Із цього питання було прийняте відповідне рішення.

Оксана ПРОЦЬ.