Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Тому й на черговий семінар прийшло їх трохи більше десятка. На зібранні була присутня перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, а його відкрив заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко, котрий представив гостей – директора регіонального відділення Асоціації міст України у Львівській області Василя Абаімова, координатора програми ULEAP Андрія Бриня, регіональних консультантів з фінансових питань Ярославу Пишняк та правових питань Галину Гречин. Як зазначив Василь Абаімов: «З червня ми відвідали тисячу громад з просвітницькою місією і цей захід назвали «Децентралізаційний марафон 1000 громад», бо дуже багато людей не орієнтуються у фінансовому та правовому напрямках адміністративно-територіальної реформи». Андрій Бринь ознайомив присутніх з програмою, яка допомагає і допомагатиме громадам, які об’єднуватимуться чи вже об’єдналися. Таких на Львівщині – шістнадцять. «Амбітні цілі і сильна команда – це гасло під яким об’єдналися органи державної влади на центральному рівні та координаційна рада по децентралізації», – підкреслив доповідач.

Про фінансові преференції об’єднаних громад розповідала консультант з фінансових питань Ярослава Пишняк. А консультант з правових питань Галина Гречин зупинилася на кроках, які повинні зробити громади у правовому полі, вирішивши об’єднатися.

До доповідачів було чимало запитань, а швидше це був «крик душі» місцевих голів рад, котрі хоча й розуміли, що перед ними представники громадської організації, які не відповідають за дії влади, але все ж висловлювали біль обурення, сумніви.

Ось їх думки:

Іван КОШЛАЙ, Жвирківський селищний голова:

– Вважаю, що районна, обласна адміністрації є представниками президента, і саме ці державні установи повинні захищати конституційні права громадян. У даному випадку обласна адміністрація не захищає прав громадян, які стосуються добровільного об’єднання громад. Закон про добровільне об’єднання громад порушується з їх вини. Не впевнений, що створення сокальської громади покращить життя мешканцям, об’єднаних з Сокалем сіл. У нас немає доріг, молодь залишає села, а старші люди – вимирають. Так, як ця реформа відбувається, виглядає на геноцид сіл.

Вадим КОНДРАТЮК, міський голова Сокаля:

– Представників місцевої влади району болить те, що не прислухаються до думки простих людей, до думки сільських голів. А ділять територію так, як їм треба. І за рахунок деяких сільських рад нашого району хочуть утримувати велику червоноградську громаду. Є закон про добровільне об'єднання громад, який порушується.

Юрій ТОВАРЯНСЬКИЙ, депутат Сокальської міської ради:

– Нещодавно відбулося об’єднання ходорівської громади. А сьогодні вже два села бунтують, перекривають дорогу, бо люди не відчувають жодного покращення, не відчувають, що у них є влада. Бо їх ніхто не питав, чи хочуть об’єднуватися, лише поставили перед фактом: ідіть і голосуйте. Нині ж добре живе лише ходорівський голова і його оточення, а решта – бідують. Людей силоміць заставляють голосувати за добровільне об’єднання. Все це зараз відбувається, як у старі радянські часи.

Володимир САВА, Хоробрівський сільський голова:

– Ви жодного з нас не переконали, що адміністративно-територіальна реформа призведе до позитивних змін стосовно надання більш якісних послуг населенню. Скажімо, якщо центр буде в Сокалі, то наскільки якіснішими будуть ті послуги для жителів 52 об’єднаних сіл? Нині ми двічі на тиждень виїжджаємо у села Хоробрівської сільської ради, знаємо наших мешканців і їх проблеми. А тепер наскільки будуть якіснішими послуги для людини, яка проживає на периферії? Вона залишиться сам на сам зі своїми проблемами. Також члени сільських громад потерпають, що навіть великі села можуть залишитися без жодного представника влади об’єднаної громади. І це людей лякає.

Іван СИРОЇД, Межирічанський сільський голова:

– Ви знаєте, запитань є дуже багато, серед них – що стосується акцизного податку та інших. Але обурює те, що представники обласної влади не допомагають як формувати перспективний план об’єднаних громад. Всі нас вчать, але мало допомагають.

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Представники місцевих рад ще мали чимало запитань до консультантів стосовно виборів в об’єднаній громаді, за якою системою вони відбуватимуться: пропорційною чи мажоритарною. І претензії, які висловлювались, у більшості випадків не стосувались громадської організації – регіонального відділення Асоціації міст України. Але це був крик їх душі.

Оксана ПРОЦЬ.

Фото автора.