Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща
6 грудня на Сокальщині з офіційним візитом побувала делегація Замойського повіту Республіки Польща, яку очолював староста Хенрик Матей. За українською традицією польських гостей зустрічали хлібомсіллю голова РДА та його перший заступник – Олег Пелих та Ірина Задолинна, голова районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко
Що варто знати при зверненні в прокуратуру
Встановлено що за поточний період до Сокальського відділу місцевої прокуратури надійшло понад 500 звернень, з яких у 275 надано роз’яснення, а понад 260 направлено за належністю в інші відомства для розгляду по суті в межах компетенції.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » Новини райдержадміністрації
Новини райдержадміністрації

Керівництво Сокальської районної Ради працює по-новому
Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07

У 2009 році (за президентства В. Ющенка) Львівська облрада прийняла постанову про реабілітованих та потерпілих від політичних репресій. В ній йдеться про три категорії громадян, які підпадають під цю постанову. Я уважно її прочитав і зрозумів, що підпадаю під третю категорію громадян. Попередні п’ять років звертався до керівництва райради з вимогою видати мені посвідчення, однак мені у цьому відмовляли. І лише цього року (за керівництва нового голови райради) заступник голови районної ради Василь Бойко спеціально по моїй справі звернувся до Львівської обласної ради, де було вирішене це питання на мою користь, а Сокальська районна рада видала мені посвідчення реабілітованого та потерпілого від політичних репресій (із запізненням на 7 років).

Дай Боже, щоб керівництво місцевих органів влади уважніше читало Конституцію, Закони України і постанови органів місцевого самоврядування, і не порушувало прав та свобод громадян.

Ігор БАБСЬКИЙ, член Спілки політичних в`язнів України та потерпілих від політичних репресій.          


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