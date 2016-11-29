Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Враховуючи бурхливу сесію районної ради (перше пленарне засідання 18 листопада ц. р.), на якій, я так розумію, просто частина людей попередньо детально не була ознайомлена з питаннями, які розглядалися, вирішив написати цю статтю, щоб мешканці району отримали інформацію, що відбувалося.

На першому пленарному засіданні дванадцятої сесії районної ради серед присутніх було чимало директорів шкіл та медичних працівників. Звичайно, сесія районної ради є відкритою і кожен житель району, якщо має бажання, може бути присутнім. Але справа ось в чому. Слухалось питання, де на освітню та медичну галузi мали б виділити кошти на зарплати з районного бюджету, і це також нормально. Хоча видатки на зарплати вчителям і медикам постійно надаються з державного бюджету через освітні та медичні субвенції. Це – обов’язок держави та Кабінету міністрів України.

Сокальська районна рада протягом всіх попередніх років виділяла в кінці року кошти на зарплати вчителям та медикам, допомагаючи державі, але тоді зменшувались видатки на розвиток району, адже ці кошти можна було використати на інші цілі (співфінансування мікропроектів, ремонт доріг, безплатне харчування дітей, ремонт будівель, водопроводів, тощо). Таким чином податки, які зібрав район, не використовувалися для його розвитку.

Варто нагадати, що подібна ситуація була в нас наприкінці 2015 року. Тоді в районну раду на нараду прийшов начальник відділу освіти РДА Роман Монастирський і повідомив, що на зарплати освітянам не буде вистачати приблизно 6,5 мільйонів гривень. На засіданні всі присутні депутати сказали, що це дуже багато і стільки районна рада, напевно, виділити не зможе. Не знаю як, але за декілька днів на засіданні бюджетної комісії районної ради, він повідомив присутніх, що добре порахувавши, знайшов 1,8 мільйона гривень економії і на зарплату додатково потрібно лише 4,7 мільйонів гривень.

Тоді Сокальська районна рада виділила ці кошти з районного бюджету, і на медицину також (3,7 млн. грн.). В інших районах, де немає таких доходів, районні ради не виділяли кошти на зарплату освітній та медичній галузям.

За декілька тижнів після цього, як ми на сесії виділили ці кошти, з Державного бюджету прийшла освітня та медична субвенції, і в усіх районах, де районні ради не виділяли коштів працівникам освіти і медицини, була повністю виплачена зарплата.

В результаті з державного бюджету Сокальський район отримав 0 гривень по вищевказаних субвенціях, а гроші, які можна було використати на розвиток району, ми просто виділили замість держави на зарплату.

Пригадую, що тоді на засіданні бюджетної комісії та сесії районної ради сам Роман Монастирський сказав, що нерозумно використовувати гроші з районного бюджету на зарплати вчителям і медикам, в наступному році потрібно буде розподілити всі вільні лишки швидше на розвиток району та використати їх ефективно. Проте в кінці цього року думка в пана Романа з цього питання з незрозумілих причин змінилася.

Зазначу, що Роман Монастирський повідомив, що заборгованості по зарплаті освітянам станом на сьогодні немає. Може бути прогнозована заборгованість за один останній тиждень грудня 2016 року, але це він зможе сказати лише 2 січня 2017го.

Щодо медицини, то заборгованість може виникнути за два останні тижні поточного року.

Якщо дійсно заборгованість виникне, а держава не виділить грошей на зарплати, я впевнений, що всі депутати тоді одноголосно підтримають виділення грошей з районного бюджету на зарплати вчителям та медикам. Сьогодні це питання розглядати ще завчасно і не зрозуміло куди підуть ці кошти, якщо заборгованості по зарплаті не буде.

Щодо самого управління освітою в районі, то є багато питань. Наприклад, як може відділ освіти закуповувати вугілля по 1800 гривень за тонну для школи, коли в цей самий час таке саме вугілля на шахті в Сільці продають по 900 гривень?

Також незрозуміла ситуація і щодо дитячого харчування.

Протягом останніх років, для того щоб допомогти батькам, Сокальська районна рада виділяла гроші на дитяче харчування. Начальник відділу освіти Сокальської РДА у вересні 2016 року повідомив, що грошей, виділених на харчування, до кінця року не вистачить. Перед вересневою сесією районної ради вільних залишків у бюджеті було майже чотири мільйони гривень.

На попередньому розгляді змін до бюджету в голови райдержадміністрації Олега Пелиха, за участі начальника фінансового управління Галини Леонової, начальника відділу освіти РДА Романа Монастирського, заступника голови районної ради Василя Бойка, та мене, від районної ради нами було запропоновано виділити кошти на харчування всіх учнів 14 класів та для всіх пільгових категорій старших класів до кінця навчального року. Для цього було потрібно приблизно 1 млн. 200 тис. грн. Проте тоді РДА спільно з відділом освіти не підтримала цих змін. Голова адміністрації видав розпорядження за №379 від 12 вересня 2016 року, згідно з яким для учнів 14 класів витрати на харчування були зменшені з 7 грн. до 2,04 грн. на особу в середньому (тобто на підставі цього розпорядження з 12 вересня 2016 року почали збирати з батьків кошти для харчування в розмірі 5 грн. за одну дитину на день). Це при тому, що рішенням Сокальської районної ради №54 від 12.01.2016 року було передбачено фінансування харчування в повному обсязі для дітей 14 класів та учнів 511 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Кошти, які могли б піти на харчування для дітей, районна державна адміністрація розпорядженням виділила на ремонт доріг.

Відповідно на вересневій сесії ми вже не могли виділити додаткові кошти на харчування. Не розумію цієї позиції, коли кошти попередньо були в бюджеті.

Під час останньої сесії начальник відділу освіти Роман Монастирський вніс поправку до питання «Про внесення змін до рішення «Про районний бюджет Сокальського району на 2016 рік», де одним з пунктів запропонував забезпечити одноразове безкоштовне харчування дітям учасників АТО, а інша частина поправки передбачала забезпечення одноразового безкоштовного харчування учням з малозабезпечених сімей 511 класів з розрахунку в середньому 7,00 грн. в день; з 14.11.2016 року учнів, батьки яких є учасниками, загинули або отримали інвалідність внаслідок участі у зоні антитерористичної операції з розрахунку в середньому 7,00 грн. в день; учнів 14 класів з розрахунку в середньому 2,04 грн. в день за кошти районного бюджету. Якби депутати проголосували за цю поправку в цілому, то фактично ми би узаконили попереднє розпорядження адміністрації, згідно з яким з батьків збирають 5 грн. на харчування дитини на день (це питання пан Монастирський вносить чи не втретє за цей рік, але більшість депутатів не підтримують його, оскільки вважають, що районна рада, маючи достатньо вільних лишків в змозі виділити гроші на харчування і не потрібно брати гроші з батьків, оскільки в даний час деяким батькам досить скрутно з фінансами).

Депутати не підтримали цю поправку, щоб не дозволити відділу освіти збирати гроші з батьків на харчування.

Ми підтримали поправку депутата Василя Сорочука, де одним з пунктів він запропонував збільшити статтю видатків для відділу освіти по коду ЕК 2230 «продукти харчування» для забезпечення безкоштовного харчування дітей (в тому числі, всіх учнів 14 класів, а також дітей учасників АТО та учнів з малозабезпечених сімей 511 кл.) за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на суму 710000 грн. (кошти необхідні до кінця року для харчування). Ця поправка не передбачала жодного збору коштів з батьків. Кошти мали бути виділені в повному обсязі для всіх категорій учнів на харчування. Проте з незрозумілих причин частина депутатів, включаючи пана Романа Монастирського та депутатів, які працюють в освіті, не підтримали цієї поправки. В результаті не було прийнято ніяких змін до бюджету.

Щодо питання по виконанню батьківської плати, то депутатом Романом Монастирським на попередніх сесіях неодноразово вносилось питання щодо збору коштів з батьків за перевезення «Школяриком» дітей у школи м. Сокаль. Проте більшість депутатів ніколи не підтримувала його пропозиції.

Хоча мені відомо, що кошти збирають з батьків без жодних правових підстав.

Щодо Пристанської школи. Звичайно, довго вже її споруджують, хочеться, щоб чимскоріше діти сіли в ній за парти, бо стара школа в жахливому стані. Районна державна адміністрація інформувала нас про відкриття Пристанської школи в жовтні цього року. Тепер відкриття переноситься на грудень 2016 року. На календарі – листопад. Тож коли? Зрозуміло, що школу не введуть в експлуатацію поки не буде підключена підстанція, яка подаватиме струм. Чесно кажучи, не розумію, як могли будувати школу без світла та підстанції.

Школу будує підприємство за кошти державного та обласного бюджетів. На мою думку, усім нам треба докласти максимальних зусиль, щоб наразі підключили світло до школи. Якщо цього не зробити тепер, то без опалення роботи, виконані всередині школи, можуть зазнати часткових руйнувань.

Щодо коштів на парти для школи, то депутати районної ради їх виділять до кінця року.

Також, маючи можливість, інформую мешканців с. Пристань, що попередньо керівник УКБ Львівської обласної державної адміністрації, який є замовником будівництва цієї школи, зустрічався з керівництвом районної ради та повідомив, що школу планують здавати в експлуатацію лише у 2017 році.

Тому основним питанням нині є встановлення протягом місяця підстанції та забезпечення школи електроенергією і опаленням. Тоді у Пристані школа нарешті вже відчинить свої двері для дітей, бо початок її будівництва сягає у далекі 90ті роки.

Андрій СЕНЮК, депутат Сокальської районної ради.

А ТИМ ЧАСОМ

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій на засіданні сесії облради 22 листопада заявила, що цього року не

буде заборгованості в освітян на Львівщині. За її словами, є розпорядження Кабміну про виділення освітньої субвенції 88 млн. грн. Цих коштів вистачить на зарплату освітянам до кінця року, обіцяє Л. Мандзій. Вона зазначила, що зараз є затримка в зарплаті у Радехівському та Сколівському районах.

А на позачерговій сесії Сокальської районної ради 22 листопада депутати виділили на Пристанську ЗШ III ст. 351 тис. грн.