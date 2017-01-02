Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





16 грудня відбулося позачергова XIV сесія VII скликання Сокальської районної ради. Перед початком роботи голова ради Микола Пасько ознайомив присутніх з оновленою системою електронного голосування «Голос», в планшетах є додаткові функції, висновки комісій та президії, додаткова кнопка «поправки», що полегшує до них доступ та ін.

У сесійній залі зареєструвалось 30 районних обранців. Після привітання депутатів, котрі святкували свої дні народження у міжсесійний період (Олег Криштоф, Віктор Притулко, Оксана Береза, Ігор Плечінь), та виконання Славня, розпочалося пленарне засідання.

Під час розгляду порядку денного головуючий вніс пропозицію зняти з розгляду питання «Про застосування дисциплінарного стягнення до генерального директора комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Сокаль» Новацького О. Є.». М. Пасько пояснив, що «на сьогоднішній день на виконання подання Сокальської прокуратури Сокальська районна рада провела необхідні процедурні моменти, звернулась до Національної агенції з питань запобігання корупції. Звідти надали роз’яснення, що в діях генерального директора були присутні ознаки порушення антикорупційного законодавства щодо виплати премії близькій особі. Сокальською районною радою була створена комісія, до якої входили голови двох депутатських комісій (з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва; з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії зі ЗМІ), яка прийняла рішення розглянути це питання на сесії з рекомендацією винести догану генеральному директору. Але у зв’язку із тим, що він визнав свою провину і подав уже відповідні документи на виправлення ситуації, а також написав відповідні пояснення, я пропоную це питання зняти з порядку денного, оскільки його керівництво ТРК починає виправляти». Депутати це підтримали.

Першим розглянули «Про внесення змін в Програму сприяння матеріальнотехнічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області на 2016 рік». Заступник командира прикордонної комендатури швидкого реагування Кінологічного навчального центру з озброєння і техніки підполковник Сергій Нечипоренко пояснив суть цих змін. За його словами в підрозділі використовується понад 80 одиниць військової техніки та більш як 40 автомобілів високої прохідності. Вони просять депутатський корпус підтримати частину у придбанні шиномонтажного та балансувального обладнання на суму 60 тисяч гривень. Депутати одноголосно підтримали цей проект рішення.

У наступному питанні сесія надала згоду на придбання трьох комп’ютерів для управління Державного казначейства у Сокальському районі (доп. начальник фінансового управління РДА Галина Леонова). Таке звернення надійшло від начальника управління, оскільки в результаті хакерської атаки на інформаційнотелекомунікаційну систему було виведено з ладу 19 комп’ютерів, з яких десять не підлягають ремонту. Таким чином блокується вся робота бюджетної системи району. Пропонувалося придбати системні блоки на суму 25 тисяч гривень. Після депутатських дискусій, викликаних тим, що установа є державною структурою, і кошти не повинні виділятись з району, все ж таки «за» проголосувало 30 депутатів.

Депутати внесли зміни до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік. З пояснювальною запискою виступила начальник фінуправління Сокальської РДА Галина Леонова.

Зокрема, відповідно до п. 7 ст. 78 БКУ, висновку фінансового управління Сокальської РДА №73 від 07.12. 2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на 5 відсотків, враховуючи запити розпорядників коштів про перерозподіл видатків та виділення додаткових коштів проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 1659492 грн., в тому числі за рахунок податкових надходжень 1729970 грн. та зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на суму 70478 грн.

Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонується збільшити на суму 1659492 грн., в тому числі видатки загального фонду на 1742828 грн., видатки спеціального фонду зменшено на 83336 грн.

По відділу освіти пропонується збільшити видаткову частину по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на заробітну плату з нарахуваннями 3130000 грн., з них додаткові кошти 2571300 грн. та за рахунок внутрішньої перекидки 558700 грн., в тому числі за рахунок зменшення призначень по коду ЕК 2271 «Оплата теплопостачання» на 400000 грн.

Також за рахунок економії коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» планується придбання двох холодильників для НВК на суму 12664 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового використання».

Для закладів охорони здоров’я пропонується додатково виділити кошти на виплату заробітної плати в сумі 1500000 грн., з них по КФКВ 080101 «Лікарні» 1465000 грн., по КФКВ 080600 «Фельдшерськоакушерські пункти» 35000 грн.

Для закладів культури проектом рішення пропонується виділити 236570 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, з них для працівників бібліотек по КФКВ 110201 130800 грн., для Сокальського народного дому 6000 грн., для шкіл естетичного виховання по КЕКВ 110205 82350 грн., для працівників бухгалтерії відділу культури 3420 грн. та інш.

Голова районної ради Микола Пасько наголосив, що на попередній сесії було чимало директорів шкіл. Тому хотілось би у таких випадках теж побачити їх, щоб знали, як голосуватимуть і прийматимуть відповідні рішення депутати, а не використовувати освітян, бо комусь захотілось попіаритися. Подивитися, як голосувала районна рада і яка була аргументація депутатів для того, аби залучити кошти не з районного бюджету, які ми повинні використовувати на розвиток району, а з бюджетів державного і обласного.

Питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ТОВ «Енергетична ефективність України» доповів начальник відділу управління комунальним майном Тарас Кравчук, пояснивши чому воно виникло. 26 листопада 2016 року Президент України підписав Закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Та враховуючи те, що мова йде про котельні, котрі розміщені на території району, то це повноваження районної ради. З цього питання виступив і економіст компанії ТОВ «Енергетична ефективність України» Олексій Похолюк. Він звернувся до депутатів із проханням встановити тариф на виготовлення теплової енергії, яка буде постачатися в освітні і лікувальні заклади району. Свої пропозиції висловлювали Микола Поліщук, Ігор Гуз, Олег Солодяк. Рішення прийнято позитивне: встановлено та введено в дію тариф на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергетична ефективність України» для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення): за 1 Гкал спожитої теплової енергії – 1320,00 грн. з ПДВ.

6 жовтня до Сокальської районної ради звернулась Великомостівська міська рада з проханням передати з комунальної власності району у комунальну власність територіальної громади будівлю в м. Великі Мости (вул. Львівська, 44), яка нині не використовується і є на балансі Сокальської центральної районної лікарні, котра в свою чергу не заперечує проти цього. Отож, своїм рішення депутати погодили передачу приміщення.

Останнім розглянули звернення до Верховної Ради «Щодо підтримки мораторію (заборони) на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді» (доп. голова комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій Володимир Пограничний). Свої думки висловили Микола Поліщук, Микола Дем’янович та Роман Шевчук. Підтримали звернення 23 депутати, утрималося

– шість і не голосувало – двоє.

На цьому позачергова сесія Сокальської районної ради завершила свою роботу.

Юлiя СОРОЧУК.

Фото автора.

