Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06





29 вересня пройшло третє, заключне, пленарне засідання сесії Сокальської районної ради. Розпочалось воно з годинним запізненням, оскільки районні обранці чекали «кворуму». З цього приводу голова Сокальської районної ради Микола Пасько звернувся до тих депутатів, котрі отримують зарплату з бюджету: «Приходити чи не приходити на сесію – справа добровільна, але є громадянський обов'язок. Тому хотілося б щоб ті люди, котрі представляють ті чи інші територіальні громади, партії в раді, брали участь в роботі органу місцевого самоврядування».

Очікуючи ще необхідних для початку роботи сесії депутатів, присутні обранці та активісти мали змогу поспілкуватись з очільниками району, задати їм запитання, котрі не включені в порядок денний.

Після годинного очікування у сесійній залі зареєструвалось 19 депутатів, отож сесія продовжила роботу. А через деякий час прибув ще один депутат. В загальному в цей день їх було двадцять з тридцяти семи.

Першим своїм рішенням депутати прийняли в спільну комунальну власність територіальних громад Сокальського району в особі Сокальської районної ради та передали на праві оперативного управління відділу з питань молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації ДЮСШ «Буг». Як пояснив начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик, з 2000 р. дитячо-юнацька спортивна школа «Буг» фінансується з районного бюджету, а досі знаходиться на обласному балансі.

Депутати надали дозволи на продовження договорів оренди нежитлового приміщення для розміщення філії Сокальської дитячої школи мистецтв ім. Віктора Матюка чотирьом школам району у селах Стенятині, Волиці, Тартакові та Спасові.

Далі голова районної ради Микола Пасько надав слово голові Сокальської РДА Олегу Пелиху. Очільник РДА пояснив присутнім, що змушений відлучитись, щоб посприяти у вирішенні проблеми з ремонтом дороги у с. Княже. О. Пелих сказав, що якщо дозволять погодні умови, то з середи (5 жовтня) ТОВ «Автомагістраль-Південь» розпочне ремонтні роботи на дорозі Червоноград-Перетоки, а по їх завершенні – перейдуть у Тартаків. Стосовно дороги у с. Княже, ТОВ «Автомагістраль-Південь» відмовляється там працювати, пояснюючи це замалою сумою та й самим видом робіт (йдеться про суцільне покриття). Натомість, ТОВ «Авакс проф» готове взятись за цю ділянку та в них проблеми з наявністю асфальту (але, як бачимо, погода уже внесла свої корективи – з понеділка дощ).

Головний лікар Сокальської ЦРЛ Роман Швед звернувся до депутатів з проханням списати медичне обладнання, а саме апарат штучної вентиляції легень системи іVent 201 – введений в експлуатацію в 2010 р. А заступник голови районної ради Василь Бойко щодо списання основних засобів Сокальської районної ради: комп’ютера і принтера, які вже майже чотири роки не працюють. Депутати в цілому це підтримали.

Голова районної ради Микола Пасько доповів про внесення зміни в структуру виконавчого апарату Сокальської районної ради. Він пояснив, що пропонується районній раді відділ комунального майна фактично реорганізувати або змінити і створити організаційно-юридичний, який би займався супроводженням підготовки рішень на початку створення їх проектів, під час розгляду на комісіях і відповідно далі по функції – робота безпосередньо під час сесії. Крім цього, пропонується найняти фахівця, котрий працював би зі сайтом ради. Таким чином, усі ці механізми запрацюють більш досконало. Проте, для підтримання цього питання депутатам не вистачило одного голосу.

Про підсумки роботи відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації за шість місяців 2016-ого доповіла начальник відділу Мирослава Михайлюк. Вона зупинилась на основних цілях і завданнях, розповіла про здобутки відділу, проведені заходи, а також назвала основні фактори, котрі несприятливо впливають на розвиток галузі.

Про організацію роботи Центру надання адміністративних послуг Сокальської районної державної адміністрації Львівської області та надання адміністративних послуг доповіла керівник центру Світлана Ваврів. Про заходи щодо захисту та соціальної підтримки учасників АТО, реабілітації інвалідів та неповносправних у Сокальському районі – начальник управління Володимир Огінський. Проекти відповідних рішень щодо цих питань були підтримані.

Одним із найбільш очікуваних, як для депутатів, так і для громади району, було питання звіту ТзОВ «Скорпіон» про виконання умов концесійного договору цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів. Доповідати на сесію прибув головний бухгалтер Роман Стародуб. «На мій погляд є досить хороші зрушення, які зроблені протягом концесійного договору. Якщо підрахувати усі капіталовкладення, то ми вклали в кінотеатр вже більше 1,5 млн. грн. (проектні, підготовчі і ремонтні роботи). Зараз проблемна ситуація стосовно боргів. Mи пропонуємо: створити робочу групу з метою розроблення графіку платежів розтермінування заборгованості; розглянути питання можливості внесення змін до договору стосовно внесення ще певних видів діяльності і по можливості переглянути ставки концесійного платежу». Він також зазначив, що вже практично завершили переговори з новими учасниками товариства, які готові зайти в товариство зі своїми внесками. Співдоповідачем з цього питання був начальник відділу управління комунальним майном Сокальської РДА Тарас Кравчук, котрий повідомив депутатам, що жоден із пунктів договору не виконано. Загальна заборгованість станом на кінець кварталу – більше одного мільйона гривень.

За основу це питання проголосувало двадцять депутатів. Були й поправки Олега Солодяка, Василя Бойка, Миколи Поліщука. Серед них про розірвання в місячний термін договору за погодженням сторін, звернення до суду щодо стягнення заборгованості, а також інформацію взяти до відома – проголосовані 19 депутатами, в цілому питання не розглянуте, адже його підтримали тільки 18 депутатів, двоє, присутніх на засіданні, не голосували. (До речі, про всі результати поіменних голосувань під час сесій районної ради, можна дізнатися того самого дня, вони є на сайті районної ради – http://rajrada.sokal.lviv.ua).

Депутати внесли зміни в Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Сокальського району на 2016 рік та в план роботи районної ради.

А ось питання про дострокове припинення повноважень депутата районної ради (Олега Славича), про порядок відшкодування з районного бюджету депутатам районної ради VІІ скликання витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю – не набрали необхідної кількості голосів, тому рішення не прийняті.

Далі депутати затвердили список присяжних для Сокальського районного суду (15 осіб), а також нормативногрошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського використання, технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільсько-господарського призначення, нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільсько-господарського використання на територіях Телязької, Карівської, Жужелянської, Свитазівської сільських рад.

У «різному» прийняли два звернення: щодо негайного вжиття заходів для реалізації Програми «Дороги Сокальщини на 2015-2017 роки»; а також до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації щодо формування на території Сокальського району семи територіальних громад» (Белзької, Великомостівської, Жвирківської, Сокальської, Тартаківської, Опільської).

Підтримано й депутатський запит до керівників району та начальника Сокальського РЕМ З. Милика щодо незадовільного електропостачання села Глухів.

Завершилась сесія виконанням державного Гімну.

Юлія СОРОЧУК.